Miami Stadium: Arena care va găzdui 7 meciuri la World Cup este obişnuită cu evenimentele grandioase

Stadionul din Miami va găzdui şapte meciuri de la Cupa Mondială 2026, inclusiv finala mică a turneului care va fi LIVE în Universul Antena. Hard Rock Stadium, aşa cum este cunoscut acum (n.r. din motive comerciale, FIFA îl prezintă drept Miami Stadium), este o arenă obişnuită cu evenimentele grandioase, chiar dacă este departe de a fi cea mai mare din Statele Unite.
Casa celor de la Miami Dolphins, echipă din NFL, Hard Rock Stadium se transformă pentru diferite evenimente sportive, precum Marele Premiu de Formula 1, dar şi turneele ATP şi WTA de tenis. Tot aici s-a mai desfăşurat de şase ori Super Bowl, finala Copa America 2024, dar şi WrestleMania 28.
Miami Stadium: Una dintre cele mai importante arene din Statele Unite
Stadionul din Miami, deschis pe 16 august 1987, va găzdui şapte meciuri la World Cup 2026. Anul trecut, la Campionatul Mondial al Cluburilor, şi-a făcut încălzirea pentru turneul final din această vară, cu opt partide din turneul câştigat de Chelsea, inclusiv meciul de deschidere, dintre Inter Miami şi Al Ahly.
În 1987, acest stadion a ieşit în evidenţă prin faptul că a devenit primul stadion polivalent construit din bani privaţi. Joe Robbie, cel care a înfiinţat echipa Miami Dolphins, a dezvăluit ce l-a făcut să ia această decizie: “În 1976, primăria Miami voia să mărească chiria de pe Orange Bowl (n.r. vechea arenă a lui Dolphins) de patru ori. Atunci am început să mă gândesc să construiesc un stadion”. 11 ani mai târziu, stadionul era inaugurat de un meci de presezon al celor de la Miami Dolphins, contra lui Chicago Bears.
Între 1993 şi 2011, stadionul a găzduit şi echipa de baseball Florida Marlins (n.r. acum Miami Marlins) din MLB. Joe Robbie s-a gândit la toate atunci când a construit terenul, lăţimea fiind mai mare decât alte stadioane din NFL. Tocmai pentru a putea găzdui şi alte evenimente şi meciuri, de “soccer” sau baseball.
În 2015, arena a fost renovată, costurile ajungând până la 350 de milioane de dolari. Capacitatea a fost însă redusă, de la 75.000 la 65.000 de locuri. A apărut şi un acoperiş, dar şi LED-uri uriaşe în fiecare colţ al terenului, dar şi 216 loje. Gazdă a 6 Super Bowl-uri, stadionul din Miami a ajuns să aibă parte şi de un acoperiş după ce NFL a ameninţat în 2010 că nu va mai reveni pe această arenă dacă nu va fi renovat.
Hard Rock Stadium a fost, de-a lungul timpului, gazda şi mai multor concerte ale unor artişti de renume. Primul artist care a concertat aici a fost Rod Steward, în vara anului 1988. Au urmat The Who, Paul McCartney, Guns N’ Roses, U2, Pink Floyd, The Rolling Stones, Billy Joel, Elton John, Madonna, Justin Timberlake, Jay-Z, Beyonce, One Direction, Netallica, Coldplay, Eagles, Taylor Swift, Green Day, Bad Bunny sau Lady Gaga.
Primul meci de la Cupa Mondială care va avea loc aici este cel din Grupa H dintre Arabia Saudită şi Uruguay, de la ora 01:00, pe 16 iunie. Urmează alte trei meciuri din faza grupelor, un meci din 16-imi, unul din sferturi şi finala mică.
- Arabia Saudită – Uruguay (01:00, Grupa H, Miami Stadium, 16 iunie)
- Uruguay – Capul Verde (01:00, Grupa H, Miami Stadium, 22 iunie)
- Scoţia – Brazilia (01:00, Grupa C, Miami Stadium, 25 iunie)
- Columbia – Portugalia (02:30, Grupa K, Miami Stadium, 28 iunie)
- 16-imi (01:00, 4 iulie)
- Sferturi (00:00, 12 iulie)
- Finala mică (00:00, 19 iulie)
