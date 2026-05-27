Miami Stadium: Arena care va găzdui 7 meciuri la World Cup este obişnuită cu evenimentele grandioase

Stadionul din Miami va găzdui şapte meciuri de la Cupa Mondială 2026, inclusiv finala mică a turneului care va fi LIVE în Universul Antena. Hard Rock Stadium, aşa cum este cunoscut acum (n.r. din motive comerciale, FIFA îl prezintă drept Miami Stadium), este o arenă obişnuită cu evenimentele grandioase, chiar dacă este departe de a fi cea mai mare din Statele Unite.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Casa celor de la Miami Dolphins, echipă din NFL, Hard Rock Stadium se transformă pentru diferite evenimente sportive, precum Marele Premiu de Formula 1, dar şi turneele ATP şi WTA de tenis. Tot aici s-a mai desfăşurat de şase ori Super Bowl, finala Copa America 2024, dar şi WrestleMania 28.

World Cup 2026 se vede exclusiv în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie

Miami Stadium: Una dintre cele mai importante arene din Statele Unite

Stadionul din Miami, deschis pe 16 august 1987, va găzdui şapte meciuri la World Cup 2026. Anul trecut, la Campionatul Mondial al Cluburilor, şi-a făcut încălzirea pentru turneul final din această vară, cu opt partide din turneul câştigat de Chelsea, inclusiv meciul de deschidere, dintre Inter Miami şi Al Ahly.

În 1987, acest stadion a ieşit în evidenţă prin faptul că a devenit primul stadion polivalent construit din bani privaţi. Joe Robbie, cel care a înfiinţat echipa Miami Dolphins, a dezvăluit ce l-a făcut să ia această decizie: “În 1976, primăria Miami voia să mărească chiria de pe Orange Bowl (n.r. vechea arenă a lui Dolphins) de patru ori. Atunci am început să mă gândesc să construiesc un stadion”. 11 ani mai târziu, stadionul era inaugurat de un meci de presezon al celor de la Miami Dolphins, contra lui Chicago Bears.

Între 1993 şi 2011, stadionul a găzduit şi echipa de baseball Florida Marlins (n.r. acum Miami Marlins) din MLB. Joe Robbie s-a gândit la toate atunci când a construit terenul, lăţimea fiind mai mare decât alte stadioane din NFL. Tocmai pentru a putea găzdui şi alte evenimente şi meciuri, de “soccer” sau baseball.