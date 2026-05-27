S-a aflat totul: oferta uriaşă primită de Cosmin Olăroiu!

Cosmin Olăroiu, cel care este selecţionerul Emiratelor Arabe Unite, ar putea să aibă parte de o nouă aventură în curând, asta după ce a ratat calificarea la Cupa Mondială cu selecţionata asiatică.

Tehnicianul e pe lista mai multor formaţii arabe şi ar putea în curând să fie pe banca unei alte echipe. Românul are o propunere uriaşă, care i-ar aduce un venit anual de 5 milioane de dolari.

Una dintre echipele de top din Emiratele Arabe Unite, Al Jazira, este pregătită să-l aducă pe Cosmin Olăroiu pentru a prelua banca tehnică. Actualul antrenor, croatul Marino Pusic, a terminat sezonul pe locul 4, la distanţă uriaşă de prima poziţie, ocupată de Al Ain, formaţie la care evoluează Adrian Şut. Arabii sunt gata să-i dea un salariu de 5 milioane de dolari pe an lui Olăroiu pentru a accepta propunerea.

“O ofertă de 5 milioane de dolari îl apropie pe Cosmin Olăroiu de Al-Jazira. S-a scris că oficialii clubului Al Jazira l-au plasat pe ‘Împăratul’ în fruntea listei de opțiuni tehnice, având în vedere dorința clubului de a semna un nume cu o vastă experiență în liga Emiratelor Arabe Unite. Mai ales că antrenorul român a condus anterior cluburi importante din țară și a obținut succese notabile cu acestea”, au scris jurnaliştii arabi.

Cel mai cunoscut jucător pe care Cosmin Olăroiu l-ar putea antrena la Al Jazira este Nabil Fekir, omul care a evoluat în Europa la Real Betis şi Olympique Lyon.

Chiar dacă nu a reuşit să o ducă pe naţionala Emiratelor Arabe Unite la Cupa Mondială, Cosmin Olăroiu continuă să aibă o imagine foarte bună în golf. Tehnicianul român a câştigat de-a lungul timpului mai multe trofee, cu mai multe echipe, şi asta l-a ajutat să aibă o cotă excelentă.