Marea confesiune a lui Mihai Rotaru despre investiţiile de la Universitatea Craiova: “E real”

Mihai Rotaru, cel mai cunoscut acţionar de la Universitatea Craiova, a dezvăluit ce a discutat cu un prieten apropiat despre acest subiect în urmă cu mai mulţi ani. Omul de afaceri spune că şi-a dorit dintotdeauna să ajungă să fie finanţator la formaţia din Bănie.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pasiunea lui Rotaru pentru fotbal are rădăcini adânce, încă de când acesta era un copil. Asta l-a împins la a-şi dori să ajungă să investească la formaţia olteană, lucru care s-a împlinit din 2013 şi până în prezent.

Dorinţa lui Mihai Rotaru de a investi la Universitatea Craiova

Mihai Rotaru a recunoscut că şi-a dorit de când era un puşti să bage bani la Universitatea Craiova şi dezăluie discuţia avută cu un apropiat, pe când era un tânăr de doar 18 ani.

(n.r. De unde dorința de a intra în fotbal?) Așa m-am născut. Prietenul meu cel mai bun poate să confirme. Acum e plecat în Spania. Aveam 18 ani și îi spuneam ‘Eu dacă o să am 20.000.000 de dolari, 10 milioane le voi băga la U Craiova’. E real.

Din păcate sau din fericire am făcut mai mult de 20.000.000 de dolari și a trebuit să bag mai mult. Cea mai mare pedeapsă pe care mama mi-o putea da când eram mic era să nu mă lase să mă uit la fotbal. Așa m-am născut cu această afinitate pentru fotbal. Dacă îmi dădeai mingea în brațe, mă întorceam acasă doar când se spărgea mingea”, a spus Mihai Rotaru la Fanatik.