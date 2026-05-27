Marea confesiune a lui Mihai Rotaru despre investiţiile de la Universitatea Craiova: “E real”

Mihai Alecu Publicat: 27 mai 2026, 14:45

Mihai Rotaru a dezvăluit cum şi-a propus să ajungă investitor la Craiova. Foto: Sport Pictures

Mihai Rotaru, cel mai cunoscut acţionar de la Universitatea Craiova, a dezvăluit ce a discutat cu un prieten apropiat despre acest subiect în urmă cu mai mulţi ani. Omul de afaceri spune că şi-a dorit dintotdeauna să ajungă să fie finanţator la formaţia din Bănie.

Pasiunea lui Rotaru pentru fotbal are rădăcini adânce, încă de când acesta era un copil. Asta l-a împins la a-şi dori să ajungă să investească la formaţia olteană, lucru care s-a împlinit din 2013 şi până în prezent.

Mihai Rotaru a recunoscut că şi-a dorit de când era un puşti să bage bani la Universitatea Craiova şi dezăluie discuţia avută cu un apropiat, pe când era un tânăr de doar 18 ani.

(n.r. De unde dorința de a intra în fotbal?) Așa m-am născut. Prietenul meu cel mai bun poate să confirme. Acum e plecat în Spania. Aveam 18 ani și îi spuneam ‘Eu dacă o să am 20.000.000 de dolari, 10 milioane le voi băga la U Craiova’. E real.

Din păcate sau din fericire am făcut mai mult de 20.000.000 de dolari și a trebuit să bag mai mult. Cea mai mare pedeapsă pe care mama mi-o putea da când eram mic era să nu mă lase să mă uit la fotbal. Așa m-am născut cu această afinitate pentru fotbal. Dacă îmi dădeai mingea în brațe, mă întorceam acasă doar când se spărgea mingea”, a spus Mihai Rotaru la Fanatik.

Afacerile lui Mihai Rotaru. Cum s-a îmbogăţit omul de afaceri

Acţionarul de la Universitatea Craiova a povestit şi despre domeniile din care a reuşit să facă avere şi modul în care vede el afacerile.

“Am vândut agricultura acum trei ani de zile. Am vândut-o într-un moment bun de vânzare, că acum prețurile nu mai sunt aceleași. Eu funcționez ca un fond de investiții. Intru într-un anumit domeniu, investesc acolo și după o perioadă ies. De obicei după o perioadă lungă. Adică nu intru și ies după un an.

Ies după 10 ani, 15 ani, 20 de ani. Poate din energie o să ies peste doi-trei ani, asta înseamnă că am energie deja de 20 de ani. Dar nu mă cramponez într-un business. Și mai am vreo două domenii în care investesc, dar le țin pentru mine. Întotdeauna am avut cel puțin trei domenii în care am investit!”, a mai spus Rotaru.

