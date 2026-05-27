Victor Piţurcă, verdict neaşteptat înainte de Dinamo – FCSB: “Un mic avantaj”

Victor Piţurcă a vorbit despre barajul dintre Dinamo şi FCSB, partidă care va decide ultima echipă din România care o să obţină biletele pentru Conference League. Fostul selecţioner crede că trupa gazdă datorită faptului că joace pe teren propriu şi are astfel aportul suporterilor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Confruntarea ce se va disputa pe stadionul Arcul de Triumf va fi disputată cu casa închisă şi atmosfera se anunţă a fi una de-a dreptul fantastică.

Victor Piţurcă, verdict clar înainte de barajul dintre Dinamo şi FCSB

Victor Piţurcă spune că Dinamo are un avantaj prin prisma faptului că vine din play-off şi joacă pe teren propriu. Totuşi, acesta nu neglijează experienţa pe care o au cei de la FCSB şi crede că partida e deschisă oricărui rezultat.

“Partida e deschisă oricărui rezultat. Oricine poate învinge. Să spunem că Dinamo ar avea un mic avantaj, pentru că este echipa din play-off și joacă pe propriul teren cu suporterii alături. FCSB are o experiență mai mare în partide de genul acesta.

Să vedem care echipă va fi inspirată mai mult pe teren. Putea să fie stadionul plin dacă se juca pe Arena Națională. Meciul este important. Păcat, păcat, pentru că un joc precum acesta este umbrit de faptul că nu se poate juca pe un stadion mai mare”, a spus Victor Piţurcă pentru Digi Sport.