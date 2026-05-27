Victor Piţurcă, verdict neaşteptat înainte de Dinamo – FCSB: “Un mic avantaj”

Mihai Alecu Publicat: 27 mai 2026, 14:22

Victor Piţurcă a vorbit despre barajul dintre Dinamo şi FCSB, partidă care va decide ultima echipă din România care o să obţină biletele pentru Conference League. Fostul selecţioner crede că trupa gazdă datorită faptului că joace pe teren propriu şi are astfel aportul suporterilor.

Confruntarea ce se va disputa pe stadionul Arcul de Triumf va fi disputată cu casa închisă şi atmosfera se anunţă a fi una de-a dreptul fantastică.

Victor Piţurcă spune că Dinamo are un avantaj prin prisma faptului că vine din play-off şi joacă pe teren propriu. Totuşi, acesta nu neglijează experienţa pe care o au cei de la FCSB şi crede că partida e deschisă oricărui rezultat.

“Partida e deschisă oricărui rezultat. Oricine poate învinge. Să spunem că Dinamo ar avea un mic avantaj, pentru că este echipa din play-off și joacă pe propriul teren cu suporterii alături. FCSB are o experiență mai mare în partide de genul acesta.

Să vedem care echipă va fi inspirată mai mult pe teren. Putea să fie stadionul plin dacă se juca pe Arena Națională. Meciul este important. Păcat, păcat, pentru că un joc precum acesta este umbrit de faptul că nu se poate juca pe un stadion mai mare”, a spus Victor Piţurcă pentru Digi Sport.

Ce s-a întâmplat în meciurile dintre Dinamo şi FCSB din sezonul regulat

Dinamo şi FCSB au jucat în etapa a 4-a a sezonului regulat, iar atunci, pe Arena Naţională, elevii lui Zeljko Kopic au reuşit victoria, 4-3. Danny Armstrong a marcat un hat-trick, plus Alexandru Musi un gol, în timp ce pentru oaspeţi a fost o triplă semnată de Florin Tănase.

La retur, în luna decembrie, cele două formaţii au dat-o la pace şi meciul s-a încheiat egal, 0-0. Cel mai aproape de gol s-a aflat Eddy Gnahore, care a lovit bara în repriza secundă, iar de cealaltă parte Darius Olaru a fost omul care a ameninţat cel mai mult poarta “câinilor”.

