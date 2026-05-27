Roberto Martinez a fost premiat înainte de Cupa Mondială 2026: “Cred că acestea sunt vremuri grele”

Selecţionerul Portugaliei, spaniolul Roberto Martinez, a fost onorat la Gala Premiilor Asociaţiei jurnaliştilor sportivi portughezi (CNID), care a avut loc în Oraşul Fotbalului din Oeiras, în apropiere de Lisabona, după ce şi-a condus echipa la câştigarea Ligii Naţiunilor anul trecut, informează EFE.

Martinez a recunoscut “onoarea” de a primi acest premiu, în cadrul unui eveniment care a marcat cea de-a 60-a aniversare a CNID, mulţumindu-le totodată jucătorilor şi staffului său tehnic pentru distincţie.

“Întotdeauna am avut un mare respect pentru jurnalişti. Cred că acestea sunt vremuri dificile pentru jurnalism. Preţuim foarte mult etica, rigoarea, rezistenţa şi toate valorile jurnalismului liber şi independent”, a spus Martinez cu această ocazie.

“De asemenea, le mulţumesc jucătorilor şi staffului tehnic al echipei naţionale a Portugaliei şi tuturor celor care au ajutat la câştigarea Ligii Naţiunilor. Ei sunt cei care reprezintă acest premiu cu talentul, angajamentul şi spiritul lor colectiv”, a adăugat selecţionerul Portugaliei.

În cadrul aceluiaşi eveniment, atacantul columbian Luis Javier Suarez, component al echipei Sporting Lisabona, a fost desemnat cel mai bun jucător din liga portugheză, în timp ce mijlocaşul Joao Neves (Paris Saint-Germain), a primit trofeul rezervat celui mai bun fotbalist portughez care evoluează în străinătate.