“Netransferabil!”. I-au închis uşa în nas Barcelonei, iar jucătorul rămâne în Premier League

Mihai Alecu Publicat: 27 mai 2026, 15:15

Joao Pedro nu e lăsat de Chelsea la Barcelona. Foto: Gettyimages

Fotbalistul dorit de Barcelona a primit “interzis” la transfer şi se pare că o să continue în Premier League şi în sezonul viitor. Cei de la Chelsea nu vor să-i dea drumul jucătorului, asta pentru că-l consideră a fi un om de bază pentru viitor.

Catalanii nu vor să piardă timpul şi se gândesc deja la transferuri, mai ales pentru zona ofensivă, acolo de unde Robert Lewandowski pleacă şi lasă un gol pentru formaţia blaugrana.

Joao Pedro rămâne la Chelsea. Mesajul clar transmis celor de la Barcelona

Pe lista celor de la Barcelona se află mai mulţi jucători, iar după ce s-a vorbit intens de Julian Alvarez, ibericii l-au dorit şi pe Joao Pedro, fotbalistul lui Chelsea. Totuşi, sud-americanul nu este de vânzare şi o să continue la gruparea londoneză şi din stagiunea viitoare, spune Fabrizio Romano.

Jurnalistul din peninsulă notează că englezii l-au declarat “netransferabil” şi că vor să construiască lotul sub comanda lui Xabi Alonso chiar în jurul său. Astfel, indiferent de suma oferită, Chelsea nu o să accepte să-l lase să plece, cel puţin în perioada următoare de transferuri.

Joao Pedro a ratat lotul Braziliei pentru Cupa Mondială

Aria de selecţie pentru Brazilia a fost şi rămâne una considerabilă, iar Carlo Ancelotti a avut de luat mai multe decizii dificile. Italianul l-a inclus în lotul final pentru Cupa Mondială pe Neymar, dar nu a mai avut loc şi pentru Joao Pedro. Atacantul lui Chelsea a fost foarte dezamăgit de vestea primită şi vrea să folosească acest lucru ca pe o motivaţie.

Toată familia jucătorului formaţiei londoneze s-a strâns la casa sa din Brazilia, acolo unde aşteptau să afle că jucătorul este convocat şi-şi îndeplineşte visul, de a fi la turneul final, însă în cele din urmă, după cum se poate vedea pe imagini, au rămas fără cuvinte.

Anthony Gordon e dorit de Barcelona

Cei de la Barcelona vor cu orice preţ să se întărească în ofensivă şi au pus ochii şi pe Anthony Gordon, atacantul de bandă stângă de la Newcastle. Se pare că şefii grupării blaugrana sunt gata să facă toate eforturile pentru a-l lua, iar fotbalistul e dornic să facă trecerea pe Camp Nou. Se vehiculează că minim 70 de milioane de euro trebuie să fie suma pentru care să se facă mutarea.

Rămâne însă un mare semn de întrebare în ceea ce-l priveşte pe Marcus Rashford şi dacă acesta o să continue la Barcelona, el fiind împrumutat de la Manchester United.

