OFICIAL | Lotul Marocului pentru Campionatul Mondial! Puştiul de 50 de milioane care a refuzat Franţa, pe listă

“Mândru să pot reprezenta Marocul în cea mai mare competiție ❤️🇲🇦

Un vis devenit realitate, dar, mai presus de toate, începutul unui nou capitol, cu și mai multă muncă, rigoare și responsabilități.

Sunt conștient de privilegiul pe care îl am de a apăra aceste culori și voi da totul pentru a-mi reprezenta țara în cel mai bun mod posibil.

Un gând și pentru Franța. Alegerea mea nu diminuează în niciun fel mândria și recunoștința pentru că am putut purta acel tricou în tinerețe.

Sunt și voi rămâne mereu mândru de dubla mea cultură, de călătoria mea și de rădăcinile mele. Vă mulțumesc tuturor pentru mesajele și sprijinul vostru.

Acum depinde de noi să scriem următorul capitol 🦁”, a transmis Ayyoub Bouaddi pe contul său de X.

Bouaddi nu a debutat încă pentru naţionala mare a Marocului. A evoluat 10 meciuri pentru naţionala U21 a Franţei, pentru care a marcat un gol.