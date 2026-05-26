OFICIAL | Lotul Marocului pentru Campionatul Mondial! Puştiul de 50 de milioane care a refuzat Franţa, pe listă

Selecționerul Mohamed Ouahbi (49 de ani) a anunţat lotul Marocului pentru Campionatul Mondial 2026, care se vede exclusiv în România în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie. Printre surprizele lui Ouabhi se numără neconvocarea lui Youssef En-Nesyri (28 de ani), atacant cu 92 de meciuri şi 25 de goluri pentru Maroc.
O altă surpriză este neconvocarea lui Sofiane Boufal (32 de ani), şi el jucător cu mare experienţă al Marocului. A evoluat în 46 de meciuri pentru naţionala Marocului, pentru care a marcat 8 goluri.
Lotul Marocului pentru Campionatul Mondial
Portari: Yassine Bounou (Al-Hilal), Munir El Kajoui (RS Berkane), Ahmed Reda Tagnaouti (AS FAR)
Fundași: Noussair Mazraoui (Manchester United), Anass Salah-Eddine (PSV), Youssef Belammari (Al Ahly), Nayef Aguerd (Marseille), Chadi Riad (Crystal Palace), Issa Diop (Fulham), Redouane Halhal (Mechelen), Achraf Hakimi (PSG), Zakaria El Ouahdi (Genk)
Mijlocași: Samir El Mourabet (Strasbourg), Ayyoub Bouaddi (Lille), Neil El Aynaoui (Roma), Sofyan Amrabat (Real Betis), Azzedine Ounahi (Girona), Bilal El Khannouss (Stuttgart), Ismael Saibari (PSV)
Atacanți: Abde Ezzalzouli (Real Betis), Chemsdine Talbi (Sunderland), Soufiane Rahimi (Al Ain), Ayoub El Kaabi (Olympiacos), Brahim Diaz (Real Madrid), Yassine Gessime (Strasbourg) , Ayoube Amaimouni (Eintracht Frankfurt)
Puştiul minune care a refuzat Franţa pentru a evolua pentru Maroc e în lotul pentru Mondial: “Un vis devenit realitate”
Puştiul minune Ayyoub Bouaddi (18 ani), cotat de transfermarkt.com la 50 de milioane de euro, se află în lotul pentru FIFA World Cup 2026, turneu final care se va vedea exclusiv în România în Universul Antena.
Mijlocaşul lui Lille a reacţionat pe reţelele sociale după aflarea veştii că merge la Mondial.
“Mândru să pot reprezenta Marocul în cea mai mare competiție ❤️🇲🇦
Un vis devenit realitate, dar, mai presus de toate, începutul unui nou capitol, cu și mai multă muncă, rigoare și responsabilități.
Sunt conștient de privilegiul pe care îl am de a apăra aceste culori și voi da totul pentru a-mi reprezenta țara în cel mai bun mod posibil.
Un gând și pentru Franța. Alegerea mea nu diminuează în niciun fel mândria și recunoștința pentru că am putut purta acel tricou în tinerețe.
Sunt și voi rămâne mereu mândru de dubla mea cultură, de călătoria mea și de rădăcinile mele. Vă mulțumesc tuturor pentru mesajele și sprijinul vostru.
Acum depinde de noi să scriem următorul capitol 🦁”, a transmis Ayyoub Bouaddi pe contul său de X.
Bouaddi nu a debutat încă pentru naţionala mare a Marocului. A evoluat 10 meciuri pentru naţionala U21 a Franţei, pentru care a marcat un gol.
