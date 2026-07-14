Fabrizio Romano anunță marea lovitură pregătită de Chivu în această vară! Cu ochii pe semifinalele Mondialului pentru un jucător

Campioana Italiei, Inter Milano, a avut o vară dificilă până acum în ceea ce privește transferurile. A ratat principala țintă, Marco Palestra, ajuns la Chelsea, și nu a reușit să-l aducă nici pe Anan Khalaili din cauza unor probleme la vizita medicală.
Însă marea lovitură poate fi alta: Fabrizio Romano anunță că Inter discută cu Tottenham pentru transferul lui Cuti Romero!
Inter îl vrea pe Romero
Tottenham i-a adus în această vară în apărare pe Senesi și Van Hecke, și l-a cedat pe Radu Drăgușin la Fiorentina. Însă următorul pe lista plecărilor este Cuti Romero, chiar căpitanul echipei.
Fabrizio Romano anunță că Romero se va despărți de Tottenham în această vară, iar clubul care discută Spurs de câteva zile este Inter Milano. Chiar Spurs a fost cea care le-a transmis oficialilor echipei lui Inter Milano despre disponibilitatea lui Romero. Asta după ce Inter a contactat-o pe Spurs pentru un alt jucător prezent la Mondial, chiar adversar al lui Romero în semifinala de miercuri seară, Djed Spence.
Cristian Romero este evaluat în acest moment la 45 de milioane de euro, conform Transfermarkt. El a fost adus în 2022 de la Atalanta pentru 54 de milioane de euro. Argentinianul de 28 de ani mai are contract cu Spurs până în 2029, astfel că transferul poate fi unul costisitor pentru Inter.
🚨🇦🇷 EXCLUSIVE: Cuti Romero to leave Tottenham this summer, Inter held talks with Spurs over recent days.
Romero has been offered as option during talks for Djed Spence.
Inter keen but costs very high.
🔵🔴 Barça also like Cuti Romero.
🎥 https://t.co/kTNiTHRWTl pic.twitter.com/0jripDDK9R
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 14, 2026
- Atmosferă de senzaţie în Piaţa Antena World Cup! Fanii lui Mbappe şi Yamal au făcut show înainte de semifinală
- “Nu-i înghit! Aroganţă…” Bogdan Stelea face praf naţionala Franţei
- Luka Modric a luat decizia! Cu cine va semna, chiar înainte să împlinească 41 de ani
- Franţa – Spania LIVE VIDEO (marţi, 22:00, Antena 1 şi AntenaPLAY). Luptă uriaşă pentru finala Campionatului Mondial. Echipele
- “Am fost în stare de şoc” Folarin Balogun a rupt tăcerea după cel mai mare scandal de la Mondial!