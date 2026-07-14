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Fabrizio Romano anunță marea lovitură pregătită de Chivu în această vară! Cu ochii pe semifinalele Mondialului pentru un jucător

Sebastian Ujica Publicat: 14 iulie 2026, 21:45

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Fabrizio Romano anunță marea lovitură pregătită de Chivu în această vară! Cu ochii pe semifinalele Mondialului pentru un jucător

Cristi Chivu, în timpul unui meci / Profimedia Images

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Campioana Italiei, Inter Milano, a avut o vară dificilă până acum în ceea ce privește transferurile. A ratat principala țintă, Marco Palestra, ajuns la Chelsea, și nu a reușit să-l aducă nici pe Anan Khalaili din cauza unor probleme la vizita medicală.

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Însă marea lovitură poate fi alta: Fabrizio Romano anunță că Inter discută cu Tottenham pentru transferul lui Cuti Romero!

Inter îl vrea pe Romero

Tottenham i-a adus în această vară în apărare pe Senesi și Van Hecke, și l-a cedat pe Radu Drăgușin la Fiorentina. Însă următorul pe lista plecărilor este Cuti Romero, chiar căpitanul echipei.

Fabrizio Romano anunță că Romero se va despărți de Tottenham în această vară, iar clubul care discută Spurs de câteva zile este Inter Milano. Chiar Spurs a fost cea care le-a transmis oficialilor echipei lui Inter Milano despre disponibilitatea lui Romero. Asta după ce Inter a contactat-o pe Spurs pentru un alt jucător prezent la Mondial, chiar adversar al lui Romero în semifinala de miercuri seară, Djed Spence.

Cristian Romero este evaluat în acest moment la 45 de milioane de euro, conform Transfermarkt. El a fost adus în 2022 de la Atalanta pentru 54 de milioane de euro. Argentinianul de 28 de ani mai are contract cu Spurs până în 2029, astfel că transferul poate fi unul costisitor pentru Inter.

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