Horațiu Moldovan a fost prezentat la noua sa echipă! Ce salariu va încasa portarul român

Revenit la Atletico Madrid după împrumutul la Real Oviedo, Horațiu Moldovan a fost îndepărtat iarăși de Diego Simeone, motiv pentru care portarul și-a căutat un nou angajament.
Fostul titular din poarta echipei naționale a fost din nou cedat sub formă de împrumut de gruparea din Spania și marți seară a fost prezentat oficial de Eyupspor.
Horațiu Moldovan, prezentat oficial la Eyupspor
Horațiu Moldovan nu a intrat în planurile lui Diego Simeone pentru sezonul următor la Atletico Madrid, motiv pentru care portarul român a preferat să plece din nou împrumut.
De această dată, fotbalistul român a ajuns în Turcia, mai exact la Eyupspor, formație care s-a salvat pe final de sezon de la retrogradare. Aici, Moldovan va avea ocazia de a-și relansa cariera și de a reveni în lotul echipei naționale.
Potrivit presei din Turcia, salariul fostului portar de la Rapid București va fi de 400.000 de euro pe an. La această echipă a mai evoluat și Denis Drăguș.
Semt-i Mukaddes’e Hoş Geldin Horațiu Moldovan! 💜💛 pic.twitter.com/9wwvjEAMtp
— Eyüpspor (@eyupsporkulubu) July 14, 2026
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