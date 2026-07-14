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Horațiu Moldovan a fost prezentat la noua sa echipă! Ce salariu va încasa portarul român

Daniel Işvanca Publicat: 14 iulie 2026, 21:42

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Horațiu Moldovan a fost prezentat la noua sa echipă! Ce salariu va încasa portarul român

Horațiu Moldovan / Sportpictures

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Revenit la Atletico Madrid după împrumutul la Real Oviedo, Horațiu Moldovan a fost îndepărtat iarăși de Diego Simeone, motiv pentru care portarul și-a căutat un nou angajament.

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Fostul titular din poarta echipei naționale a fost din nou cedat sub formă de împrumut de gruparea din Spania și marți seară a fost prezentat oficial de Eyupspor.

Horațiu Moldovan, prezentat oficial la Eyupspor

Horațiu Moldovan nu a intrat în planurile lui Diego Simeone pentru sezonul următor la Atletico Madrid, motiv pentru care portarul român a preferat să plece din nou împrumut.

De această dată, fotbalistul român a ajuns în Turcia, mai exact la Eyupspor, formație care s-a salvat pe final de sezon de la retrogradare. Aici, Moldovan va avea ocazia de a-și relansa cariera și de a reveni în lotul echipei naționale.

Potrivit presei din Turcia, salariul fostului portar de la Rapid București va fi de 400.000 de euro pe an. La această echipă a mai evoluat și Denis Drăguș.

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