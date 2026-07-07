Lionel Messi, cifre incredibile la Cupa Mondială! Starul argentinian, deasupra tuturor după meciul cu Egipt

Naționala Argentinei a reușit o „remontada” de senzație contra Egiptului și s-a calificat în faza sferturilor de finală la Campionatul Mondial, după un gol dramatic înscris de Enzo Fernandez, în minutul 90+2.
În ciuda faptului că a ratat iarăși o lovitură de la 11 metri, Lionel Messi a ieșit din nou la rampă pentru campioana en-titre, cu assist și gol pentru selecționata lui Scaloni.
Lionel Messi, gol și assist în meciul cu Egipt
Lionel Messi a stabilit noi recorduri în partida cu Egipt, din optimile Campionatului Mondial. Starul argentinian l-a egalat pe Miroslav Klose în topul prezențelor în fazele eliminatorii, dar a devenit și lider solitar în ierarhia aparițiilor la turneele finale.
Prima repriză a fost una de coșmar pentru jucătorul lui Inter Miami, care a irosit o lovitură de la 11 metri, dar a lovit și bara direct dintr-o lovitură liberă.
În a doua parte, Messi a fost implicat în două dintre cele trei goluri marcate de campioana mondială. El a devenit singurul jucător din istorie care marchează în șase meciuri consecutive în fazele eliminatorii la Cupa Mondială, dar și cel mai vârstnic jucător care înscrie și pasează decisiv într-un meci din afara grupelor la turneele finale.
6 – 🇦🇷 Lionel Messi is the first player in FIFA World Cup history to score in six consecutive knockout stage matches.
Cometh. pic.twitter.com/rjVZetLXJN
— OptaJoe (@OptaJoe) July 7, 2026
ARG 🇦🇷 2-2 🇪🇬 EGY (84') – Gol y asistencia de Messi 🇦🇷 en 5 minutos para borrar un 0-2. A sus 39 años, se convierte en el jugador de MÁS EDAD en TODA la historia de la Copa del Mundo que firma gol y asistencia en un mismo partido de eliminación directa.
El récord anterior era de… pic.twitter.com/Bd31vpUhlw
— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) July 7, 2026
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