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Lionel Messi, cifre incredibile la Cupa Mondială! Starul argentinian, deasupra tuturor după meciul cu Egipt

Daniel Işvanca Publicat: 7 iulie 2026, 21:07

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Lionel Messi, cifre incredibile la Cupa Mondială! Starul argentinian, deasupra tuturor după meciul cu Egipt

Lionel Messi / Getty Images

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Naționala Argentinei a reușit o „remontada” de senzație contra Egiptului și s-a calificat în faza sferturilor de finală la Campionatul Mondial, după un gol dramatic înscris de Enzo Fernandez, în minutul 90+2.

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În ciuda faptului că a ratat iarăși o lovitură de la 11 metri, Lionel Messi a ieșit din nou la rampă pentru campioana en-titre, cu assist și gol pentru selecționata lui Scaloni.

Lionel Messi, gol și assist în meciul cu Egipt

Lionel Messi a stabilit noi recorduri în partida cu Egipt, din optimile Campionatului Mondial. Starul argentinian l-a egalat pe Miroslav Klose în topul prezențelor în fazele eliminatorii, dar a devenit și lider solitar în ierarhia aparițiilor la turneele finale.

Prima repriză a fost una de coșmar pentru jucătorul lui Inter Miami, care a irosit o lovitură de la 11 metri, dar a lovit și bara direct dintr-o lovitură liberă.

În a doua parte, Messi a fost implicat în două dintre cele trei goluri marcate de campioana mondială. El a devenit singurul jucător din istorie care marchează în șase meciuri consecutive în fazele eliminatorii la Cupa Mondială, dar și cel mai vârstnic jucător care înscrie și pasează decisiv într-un meci din afara grupelor la turneele finale.

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