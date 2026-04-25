Video Monterrey: Orașul echilibrului între munți și zgârie-nori. Ce îi așteaptă pe jucători la World Cup 2026

Monterey este una dintre cele trei locații din Mexic care vor găzdui meciuri la Cupa Mondială din vară. Considerat cel mai bogat oraș din America Latină, Monterrey este definiția echilibrului dintre aglomerația urbană și liniștea oferită de natură.

Jucătorii care vor veni aici pentru World Cup 2026 vor avea ocazia să admire atât Muntele Cerro de la Silla, dar și zgârie-norii care se află prin oraș. În plus, cei aflați în orașul din Mexic pot explora Parcul Fundidora sau Centrul Vechi, intitulat Barrio Antiguo. Nu în ultimul rând, jucătorii pot descoperi gastronomia aparte a celui mai mare oraș aflat în statul Nuevo Leon.

Meciurile de la Mondial din Monterrey se vor juca pe Estadio BBVA, care are o capacitate de 53.529 de locuri. Aici se vor juca trei meciuri din grupe și unul în fazele eliminatorii.