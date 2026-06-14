Jurnal Antena Sport | Maroc, egala Braziliei
Fără Neymar, Brazilia a făcut egal cu semifinalista Mondialului trecut, Maroc. Sud-americanii speră ca Neymar să revină mai repede după accidentare şi să poată juca încă din grupe.
Fără Neymar, Brazilia a făcut egal cu semifinalista Mondialului trecut, Maroc. Sud-americanii speră ca Neymar să revină mai repede după accidentare şi să poată juca încă din grupe.
Jurnal Antena Sport | Maroc, egala BrazilieiJurnal Antena Sport | Maroc, egala Braziliei
Dezastru pentru Kimi Antonelli şi Charles Leclerc în finalul cursei de la Barcelona! Cei doi au abandonatDezastru pentru Kimi Antonelli şi Charles Leclerc în finalul cursei de la Barcelona! Cei doi au abandonat
N-a durat mult! Noua regulă din fotbal a fost „ocolită”: tactica genială cu care a păcălit arbitrulN-a durat mult! Noua regulă din fotbal a fost „ocolită”: tactica genială cu care a păcălit arbitrul
Moment superb: Neymar şi fiul său au oferit imaginile zilei, după Brazilia - Maroc 1-1Moment superb: Neymar şi fiul său au oferit imaginile zilei, după Brazilia - Maroc 1-1
Gafă uriaşă în apărarea Braziliei, în duelul "de foc" cu Maroc. Ismael Saibari a profitat şi a marcatGafă uriaşă în apărarea Braziliei, în duelul "de foc" cu Maroc. Ismael Saibari a profitat şi a marcat