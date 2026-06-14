Jurnal Antena Sport | Maroc, egala Braziliei

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UPDATE Internaţionalul român dorit de Dinamo a ajuns în Turcia pentru a face vizita medicală. Când semnează contractul

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Alexandru Băluță semnează! Lovitură uriașă pentru noua forță din fotbalul românesc

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OFICIAL | Venit vara trecută la Dinamo, a fost pus pe liber de “câini”. Cele 4 noutăţi anunţate

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Oficialul lui Dinamo, anunţ important înainte de noul sezon: “Va fi pentru prima dată în istoria clubului”

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Revenire la FCSB. Se întoarce după trei luni! Gigi Becali a bătut palma cu el

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Petrolul, de neoprit pe piața transferurilor! „Găzarii” au oficializat a treia mutare a verii