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Jurnal Antena Sport | Maroc, egala Braziliei

Fără Neymar, Brazilia a făcut egal cu semifinalista Mondialului trecut, Maroc. Sud-americanii speră ca Neymar să revină mai repede după accidentare şi să poată juca încă din grupe. 

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Jurnal Antena Sport | Maroc, egala Braziliei

Jurnal Antena Sport | Maroc, egala Braziliei

Jurnal Antena Sport | Maroc, egala Braziliei
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