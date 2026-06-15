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Dezvăluirea făcută de jucătorul lui Rădoi, după Germania – Curacao: „Este un omagiu pentru el!”

Sebastian Ujica Publicat: 15 iunie 2026, 3:47

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Dezvăluirea făcută de jucătorul lui Rădoi, după Germania – Curacao: Este un omagiu pentru el!”

Juninho Bacuna a fost titular în naționala Curacao la meciul cu Germania / Getty Images

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Naționala Curacao a jucat pentru prima dată la un Campionat Mondial în fața Germaniei și a reușit chiar și primul ei gol. S-a terminat până la urmă 7-1 pentru nemți, însă acest lucru nu a oprit bucuria jucătorilor lui Dick Advocaat de a evolua pe cea mai înaltă scenă.

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World Cup 2026, prima ediţie de Cupă Mondială care va avea la start 48 de echipe, a început pe 11 iunie, urmând ca finala să se dispute pe 19 iulie. Toate meciurile de la turneul final găzduit de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic vor fi transmise în Universul Antena.

Povestea lui Juninho Bacuna

Una dintre poveștile frumoase din naționala statului Curacao vine de la cei doi frați Bacuna. Juninho, cel care evoluează la echipa lui Mirel Rădoi, Gaziantep, a povestit după meci originea numelui său.

„Numele meu a fost ales în onoarea lui Juninho Pernambucano. Mama este o mare admiratoare a Braziliei, i-a plăcut foarte mult numele și a decis să mi-l dea ca omagiu pentru el.

Și Leandro are o poveste asemănătoare, deși nu știu dacă a fost numit după vreun alt fotbalist. Cert este că avem niște nume frumoase și acum trebuie să ne ridicăm la înălțimea lor” a declarat Juninho Bacuna după meciul cu Germania, într-un interviu pentru Caze TV.

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Născuți în Olanda, la fel ca aproape toți coechipierii lor din națională, Juninho și Leandro Bacuna au ales să reprezinte Curacao la nivel internațional. Aceasta urmează să joace în următorul meci la Mondial cu Ecuador, pentru ca apoi să încheie grupa împotriva Coastei de Fildeș.

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