Fanii japonezi, lecţie uriaşă de disciplină în meciul cu Olanda: cu saci de gunoi pe stadion, la Mondial

Fanii japonezi au oferit o lecţie uriaşă de disciplină, la duelul cu Olanda, de la Campionatul Mondial. Partida din prima etapă a Grupei F de la Campionatul Mondial s-a încheiat la egalitate, scor 2-2.

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Olanda a condus de două ori în duelul care s-a disputat AT&T Stadium din Arlington, Texas. Japonia a reuşit să egaleze în minutul 89, prin Daichi Kamada.

Fanii japonezi, lecţie uriaşă de disciplină în meciul cu Olanda

Pe parcursul partidei cu Olanda, fanii japonezi au fost surprinşi fluturând saci de gunoi. Aceştia au venit “echipaţi” pe arena din Texas, pentru a strânge gunoiul la finalul partidei, dar şi pentru a-şi susţine naţionala, sacii fiind de aceeaşi culoare ca şi echipamentul jucătorilor niponi.

I asked Japan fans what the deal is with these trash bags they’re waving.

They’re actually functional trash bags. Everyone brings them to cheer during and clean up after themselves after.

Very on brand with Japan culture. easiest stadium cleanup Dallas has ever seen incoming pic.twitter.com/wCdG4SAtC0

— GFed🇺🇸 (@GfedGoCrazy) June 14, 2026

Japonezii au rămas pe stadion după fluierul final al partidei, adunând gunoaiele strânse pe parcursul partidei. Şi jucătorii au oferit, de-a lungul timpului, mai multe momente demne de lăudat, ei curăţându-şi vestiarul, după meci.