Fanii japonezi, lecţie uriaşă de disciplină în meciul cu Olanda: cu saci de gunoi pe stadion, la Mondial

Fanii japonezi au oferit o lecţie uriaşă de disciplină, la duelul cu Olanda, de la Campionatul Mondial. Partida din prima etapă a Grupei F de la Campionatul Mondial s-a încheiat la egalitate, scor 2-2.
Olanda a condus de două ori în duelul care s-a disputat AT&T Stadium din Arlington, Texas. Japonia a reuşit să egaleze în minutul 89, prin Daichi Kamada.
Fanii japonezi, lecţie uriaşă de disciplină în meciul cu Olanda
Pe parcursul partidei cu Olanda, fanii japonezi au fost surprinşi fluturând saci de gunoi. Aceştia au venit “echipaţi” pe arena din Texas, pentru a strânge gunoiul la finalul partidei, dar şi pentru a-şi susţine naţionala, sacii fiind de aceeaşi culoare ca şi echipamentul jucătorilor niponi.
I asked Japan fans what the deal is with these trash bags they’re waving.
They’re actually functional trash bags. Everyone brings them to cheer during and clean up after themselves after.
Very on brand with Japan culture. easiest stadium cleanup Dallas has ever seen incoming pic.twitter.com/wCdG4SAtC0
— GFed🇺🇸 (@GfedGoCrazy) June 14, 2026
Japonezii au rămas pe stadion după fluierul final al partidei, adunând gunoaiele strânse pe parcursul partidei. Şi jucătorii au oferit, de-a lungul timpului, mai multe momente demne de lăudat, ei curăţându-şi vestiarul, după meci.
Japan fans stayed behind to help clean up the stadium as they finished their game against the Netherlands…
A class act as always. 👏🇯🇵 pic.twitter.com/a5Jz2q3Uqp
— george (@StokeyyG2) June 14, 2026
Japonia mai împparte Grupa F de la Campionatul Mondial cu Tunisia şi Suedia. În următorul meci, niponii se vor duela cu africanii, pe 21 iunie, de la ora 07:00, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.
Olanda – Japonia 2-2, la Campionatul Mondial
Elevii lui Ronald Koeman au avut iniţiativa în startul meciului de la Arlington, şi Suzuki a respins în corner şutul lui Malen, din minutul 3. Tot Malen a încercat să înscrie, în minutul 34, dar Suzuki a respins lovitura de cap a olandezului. Un minut mai târziu şi Gakpo a trimis peste poarta niponilor, pentru ca replica asiaticilor să vină în minutul 43, cu şutul pe lângă poartă expediat de Nakamura. S-a intrat fără gol marcat la vestiare, însă olandezii au deschis scorul în minutul 51, când van Dijk a reluat cu capul şi cu efect o centrare a lui Gravenberch, învingându-l pe Suzuki.
Însă echipa condusă de Hajime Moriyasu a reacţionat foarte bine şi Nakamura a egalat în minutul 57, cu un şut deviat, din marginea careului. Echipa orange a revenit din nou la conducere în minutul 64, odată cu golul înscris de Summerville cu un şut la colţul lung. Suzuki a respins la Gakpo, în minutul 73, dar niponii au dat lovitura în minutul 89. Junya Ito a executat un corner, Ogawa a trimis cu capul spre poartă, mingea a fost deviată de Kamada şi a intrat în plasă.
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