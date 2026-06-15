“Au fost speriaţi”. Ronald Koeman, categoric după Olanda – Japonia 2-2. Ce l-a nemulţumit după primul meci la Mondial

Ronald Koeman a oferit prima reacţie, după ce Olanda a remizat cu Japonia, scor 2-2, în prima etapă a grupelor Campionatului Mondial, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY. Olandezii au condus de două ori, însă au fost egalaţi pe finalul partidei.
Ronald Koeman a subliniat că japonezii au fost “speriaţi”, motiv pentru care au pus mai multă presiune când se aflau în propria jumătate.
Ronald Koeman, categoric după Olanda – Japonia 2-2
Ronald Koeman nu s-a declarat mulţumit de faptul că naţionala sa a condus de două ori, şi de fiecare dată a fost egalată. Selecţionerul Olandei a transmis echipa sa are multe de învăţat, după duelul cu Japonia.
“Am pus presiune când se aflau în spate. Înainte, nu făceau aşa. Cred că au fost speriaţi. Sunt foarte buni în defesivă. La cornere, a fost o deviere. Am avut ghinion cu 2-2.
Am condus de două ori, deci nu sunt fericit. Am avut multe oportunităţi, a fost un meci grozav, Japonia e foarte puternică. Avem multe de învăţat”, a declarat Ronald Koeman, după Olanda – Japonia 2-2.
Olanda împarte Grupa F cu Suedia şi Tunisia. În următorul meci, naţionala lui Ronald Koeman se va duela cu Suedia, pe 20 iunie, de la ora 20:00, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.
Golul marcat de Virgil Van Dijk, în Olanda – Japonia 2-2:
Virgil Van Dijk, şi el nemulţumit după Olanda – Japonia 2-2
Căpitanul Olandei și al lui Liverpool, Virgil Van Dijk, a vorbit după meci despre reușita lui, dar și despre frustarea provocată de ratarea victoriei.
„Din păcate, golul lor vine chiar la sfârșit. Cu siguranță un sentiment dulce-amărui, pentru că, da, primești golul foarte târziu, iar asta este pur și simplu frustrant. Nu am un sentiment bun în legătură cu asta. Totuși, am jucat împotriva unei echipe a Japoniei care s-a apărat foarte compact astăzi, a fost greu să pătrundem prin defensiva lor și în cele din urmă începi cu o remiză și trebuie să mergem mai departe.
Pe de altă parte, ei au jucat 1 la 1 în defensivă, așa că existat destul de mult spațiu de care am fi putut profita. Până la urmă, este extrem de neplăcut că golul vine dintr-o fază fixă. Cred că până în acel moment ne-am închis foarte bine în defensivă. Deci, mergem înainte, trebuie să continuăm.
După părerea mea, a fost un gol (nr. de 1-1) ce putea fi evitat. Cred că era foarte clar că adversarul este dreptaci și în acel moment trebuie să îl obligi să meargă spre exterior. Totul se întâmplă foarte repede, așa că nu am o imagine exactă despre cum a arătat faza în detaliu, dar așa cum ai spus și tu, cu siguranță nu avem voie să ne lăsăm egalați atât de repede. Totuși, s-a întâmplat, iar acesta este un aspect pe care cu siguranță trebuie să îl analizăm” a spus Virgil Van Dijk în interviul de după partidă.
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