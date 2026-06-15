“Au fost speriaţi”. Ronald Koeman, categoric după Olanda – Japonia 2-2. Ce l-a nemulţumit după primul meci la Mondial

Ronald Koeman a oferit prima reacţie, după ce Olanda a remizat cu Japonia, scor 2-2, în prima etapă a grupelor Campionatului Mondial, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY. Olandezii au condus de două ori, însă au fost egalaţi pe finalul partidei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ronald Koeman a subliniat că japonezii au fost “speriaţi”, motiv pentru care au pus mai multă presiune când se aflau în propria jumătate.

Ronald Koeman, categoric după Olanda – Japonia 2-2

Ronald Koeman nu s-a declarat mulţumit de faptul că naţionala sa a condus de două ori, şi de fiecare dată a fost egalată. Selecţionerul Olandei a transmis echipa sa are multe de învăţat, după duelul cu Japonia.

“Am pus presiune când se aflau în spate. Înainte, nu făceau aşa. Cred că au fost speriaţi. Sunt foarte buni în defesivă. La cornere, a fost o deviere. Am avut ghinion cu 2-2.

Am condus de două ori, deci nu sunt fericit. Am avut multe oportunităţi, a fost un meci grozav, Japonia e foarte puternică. Avem multe de învăţat”, a declarat Ronald Koeman, după Olanda – Japonia 2-2.