Programul zilei a 4-a de la Cupa Mondială! Partidele transmise în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY

Iată programul zilei a 4-a de la Cupa Mondială. Campionatul Mondial 2026 e exclusiv în România în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie.
Turneul final care se desfășoară în premieră în trei țări, SUA, Canada și Mexic, a oferit deja partide captivante. De departe, cel mai frumos meci de la acest Mondial a fost SUA – Paraguay 4-1.
Programul zilei a 4-a de la Cupa Mondială
- 20:00 Germania – Curacao (Antena 1 şi AntenaPLAY)
- 23:00 Țările de Jos – Japonia (Antena 1 şi AntenaPLAY)
- 02:00 Coasta de Fildeș – Ecuador (Antena 1 şi AntenaPLAY)
- 05:00 Suedia – Tunisia (Antena 1 şi AntenaPLAY)
Lotul Germaniei
- Portari: Oliver Baumann (Hoffenheim), Manuel Neuer (Bayern Munich), Alexander Nubel (Monaco)
- Fundași: Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Frankfurt), Joshua Kimmich (Bayern Munich, captain), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rudiger (Real Madrid, vice-captain), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayern Munich), Malick Thiaw (Newcastle)
- Mijlocași: Nadiem Amiri (Mainz), Leon Goretzka (Bayern Munich), Pascal Gross (Brighton), Jamie Leweling (Stuttgart), Lennart Karl (Bayern Munich), Jamal Musiala (Bayern Munich), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Alexander Pavlovic (Bayern Munich), Angelo Stiller (Stuttgart), Florian Wirtz (Liverpool)
- Atacanți: Maximilian Beier (Borussia Dortmund), Kai Havertz (Arsenal), Leroy Sane (Galatasaray), Denis Undav (Stuttgart), Nick Woltemade (Newcastle)
- Selecţioner: Julian Nagelsmann
Lot Curacao
- Portari: Tyrick Bodak (Telstar), Trevor Doornbusch (VVV-Venlo), Eloy Room (Miami FC)
- Fundași: Riechedly Bazoer (Konyaspor), Joshua Brenet (Kayserispor), Roshon Van Eijma (RKC Waalwijk), Sherel Floranus (PEC Zwolle), Deveron Fonville (NEC Nijmegen), Jurien Gaari (Abha Club), Armando Obispo (PSV Eindhoven), Shurandy Sambo (Sparta Rotterdam)
- Mijlocași: Juninho Bacuna (FC Volendam), Leandro Bacuna (Iğdır), Livano Comenencia (FC Zürich), Kevin Felida (Den Bosch), Ar’Jany Martha (Rotherham United), Tyrese Noslin (Telstar), Godfried Roemeratoe (RKC Waalwijk)
- Atacanți: Jeremy Antonisse (AE Kifisia), Tahith Chong (Sheffield United), Kenji Gorre (Maccabi Haifa), Sontje Hansen (Middlesbrough), Gervane Kastaneer (Terengganu FC), Brandley Kuwas (FC Volendam), Jurgen Locadia (Miami FC), Jearl Margaritha (SK Beveren)
- Selecţioner: Dick Advocaat
Lotul Olandei
- Portari: Mark Flekken (Bayer Leverkusen), Robin Roefs (Sunderland), Bart Verbruggen (Brighton)
- Fundași: Nathan Aké (Manchester City), Denzel Dumfries (Inter),Jorrel Hato (Chelsea), Jurriën Timber (Arsenal), Micky van de Ven (Spurs), Virgil van Dijk (Liverpool), Jan Paul van Hecke (Brighton), Mats Wieffer (Brighton)
- Mijlocași: Frenkie de Jong (FC Barcelona), Marten de Roon (Atalanta), Ryan Gravenberch (Liverpool), Justin Kluivert (Bournemouth), Teun Koopmeiners (Juventus), Tijjani Reijnders (Manchester City), Guus Til (PSV), Quinten Timber (Olympique Marseille)
- Atacanți: Brian Brobbey (Sunderland), Memphis Depay (Corinthians), Cody Gakpo (Liverpool), Noa Lang (Galatasaray, împrumutat de la Napoli), Donyell Malen (Roma), Crysencio Summerville (West Ham), Wout Weghorst (Ajax)
- Selecţioner: Ronald Koeman
Lotul Japoniei
- Portari: Tomoki Hayakawa (Kashima Antlers), Keisuke Osako (Hiroshima), Zion Suzuki (Parma)
- Fundași: Kok Itakura (Itakura) Ko Itakura (Ajax), Hiroki Ito (Bayern München), Yuto Nagatomo (FC Tokyo), Ayumu Seko (Le Havre), Yukinari Sugawara (Werder Bremen), Junnosuke Suzuki (FC Kopenhagen), Shogo Taniguchi (Sint-Truiden), Takehiro Tomiyasu (Ajax), Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord)
- Mijlocași: Wataru Endo (Liverpool), Daichi Kamada (Crystal Palace), Ao Tanaka (Leeds United), Kaishu Sano (Mainz), Yuito Suzuki (Freiburg)
- Atacanți: Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt), Keisuke Goto (Sint-Truiden), Junya Ito (Genk), Takefusa Kubo (Real Sociedad), Daizen Maeda (Celtic), Keito Nakamura (Stade Reims), Koki Ogawa (NEC Nijmegen), Kento Shiogai (Wolfsburg), Ayase Ueda (Feyenoord)
- Selecţioner: Hajime Moriyasu
Lotul Coastei de Fildeş
- Portari: Yahia Fofana (Rizespor), Mohamed Kone (Charleroi), Alban Lafont (Panathinaikos)
- Fundași: Emmanuel Agbadou (Besiktas), Clement Akpa (Auxerre), Ousmane Diomande (Sporting CP), Guela Doue (Strasbourg), Ghislain Konan (Gil Vicente), Odilon Kossounou (Atalanta), Evan Ndicka (Roma), Wilfried Singo (Galatasaray)
- Mijlocași: Seko Fofana (Stade Rennais), Parfait Guiagon (Charleroi), Christ Inao Oulai (Trabzonspor), Franck Kessie (Al Ahli), Ibrahim Sangare (Nottingham Forest), Jean Seri (NK Maribor)
- Atacanți: Simon Adingra (Monaco), Ange-Yoan Bonny (Inter), Amad Diallo (Manchester United), Oumar Diakite (Cercle Brugge), Yan Diomande (RB Leipzig), Evann Guessand (Aston Villa), Nicolas Pepe (Villarreal), Bazoumana Toure (Hoffenheim), Elye Wahi (Nice)
- Selecţioner: Emerse Faé
Lotul Ecuadorului
- Portari: Hernán Galíndez (Huracán, Argentina), Moisés Ramírez (Kifisia, Grecia), Gonzalo Valle (Liga de Quito, Ecuador)
- Fundași: Pervis Estupiñán (AC Milan, Italia), Piero Hincapié (Arsenal, Inglaterra), Willian Pacho (Paris Saint-Germain, Franța), Joel Ordóñez (Club Brugge, Belgia), Félix Torres (Internacional, Brazilia), Jackson Porozo (Tijuana, Mexic), Angelo Preciado (Atlético Mineiro, Brazilia)
- Mijlocași: Moisés Caicedo (Chelsea, Anglia), Alan Franco (Atlético Mineiro, Brazilia), Alan Minda (Atlético Mineiro, Brazilia), Pedro Vite (Pumas, Mexic), Jeremy Arévalo (Stuttgart, Germania), Kendry Páez (River Plate, Argentina), Jordy Alcívar (Independiente del Valle, Ecuador), Nilson Angulo (Sunderland, Anglia), Anthony Valencia (Royal Antwerp, Belgia), John Yeboah (Venezia, Italia), Denil Castillo (Midtjylland, Danemarca), Gonzalo Plata (Flamengo, Brazilia)
- Atacanți: Enner Valencia (Pachuca, Mexic), Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise, Belgia), Jordy Caicedo (Huracán, Argentina), Yaimar Medina (Genk, Belgia)
- Selecţioner: Sebastián Beccacece
Lotul Suediei
- Portari: Kristoffeldt Nordfeldt Kristoffer Nordfeldt (AIK), Viktor Johansson (Stoke City), Jacob Widell Zetterstrom (Derby County)
- Fundași: Gustaf Lagerbielke (Braga), Victor Lindelof (Aston Villa), Gabriel Gudmundsson (Leeds United), Daniel Svensson (Borussia Dortmund), Elliot Stroud (Mjallby), Carl Starfelt (Celta Vigo), Isak Hien (Atalanta), Emil Holm (Juventus), Hjalmar Ekdal (Burnley), Eric Smith (St. Pauli)
- Mijlocași: Lucas Bergvall (Tottenham Hotspur), Jesper Karlstrom (Udinese), Yasin Ayari (Brighton & Hove Albion), Mattias Svanberg (Wolfsburg), Besfort Zeneli (Union Saint-Gilloise), Ken Sema (Pafos)
- Atacanți: Gustaf Nilsson (Club Brugge), Benjamin Nygren (Celtic), Anthony Elanga (Newcastle United), Viktor Gyokeres (Arsenal), Taha Ali (Malmo), Alexander Isak (Liverpool), Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel)
- Selecţioner: Graham Potter
Lotul Tunisiei
- Portari: Aymen Dahmen (CS Sfaxien), Sabri Ben Hassine (Étoile du Sahel), Mohib Al-Shamikhi( Club Africain)
- Fundași: Ali Abdi (Nice), Adem Arous (Kasimpasa), Mohamed Amine Ben Hamida (Esperance), Dylan Bronn (Servette Geneva), Raed Chikhaoui (US Monastir), Moutaz Neffati (Norrkoping), Omar Rekik (NK Maribor), Montassar Talbi (Lorient), Yan Valery (Young Boys Berna)
- Mijlocași: Mortadha Ben Ouanes (Kasimpasa), Anis Ben Slimane (Norwich City), Ismael Gharbi (FC Augsburg), Rani Khedira (Union Berlin), Mohamed Hadj Mahmoud (Lugano), Hannibal Mejbri (Burnley), Ellyes Skhiri (Eintracht Frankfurt)
- Atacanți: Elias Achouri (FC Copenhagen), Khalil Ayari (Paris St Germain), Firas Chaouat (Club Africain), Rayan Elloumi (Vancouver Whitecaps), Hazem Mastouri (Dynamo Makhachkala), Elias Saad (Hannover 96), Sebastian Tounekti (Celtic)
- Selecţioner: Sabri Lamouchi
Cupa Mondială, Grupa A, program complet
- Grupa A: Mexic, Africa de Sud, Coreea de Sud, Cehia
11 iunie, Mexic – Africa de Sud 2-0. Detalii AICI
12 iunie, Coreea de Sud – Cehia 2-1. Detalii AICI
18 iunie, ora 19:00 – Cehia – Africa de Sud (Antena 1 şi AntenaPLAY)
19 iunie, ora 4:00 – Mexic – Coreea de Sud (Antena 1 şi AntenaPLAY)
25 iunie, ora 4:00 – Cehia – Mexic (Antena 1 şi AntenaPLAY)
24 iunie, ora 4:00 – Africa de Sud – Coreea de Sud (Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)
Cupa Mondială, Grupa B, program complet
- Grupa B: Canada, Bosnia, Qatar, Elveția
12 iunie, Canada – Bosnia 1-1. Detalii AICI
13 iunie, ora 22:00 – Qatar – Elveția (Antena 1 şi AntenaPLAY)
18 iunie, ora 22:00 – Elveția – Bosnia (Antena 1 şi AntenaPLAY)
19 iunie, ora 1:00 – Canada – Qatar (Antena 1 şi AntenaPLAY)
24 iunie, ora 22:00 – Elveția – Canada (Antena 1 şi AntenaPLAY)
24 iunie, ora 22:00 – Bosnia – Qatar (Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)
Cupa Mondială, Grupa C, program complet
- Grupa C: Brazilia, Maroc, Haiti, Scoţia
14 iunie, ora 1:00 – Brazilia – Maroc (Antena 1 şi AntenaPLAY)
14 iunie, ora 4:00 – Haiti – Scoția (Antena 1 şi AntenaPLAY)
20 iunie, ora 1:00 – Scoția – Maroc (Antena 1 şi AntenaPLAY)
20 iunie, ora 4:00 – Brazilia – Haiti (Antena 1 şi AntenaPLAY)
25 iunie, ora 1:00 – Scoția – Brazilia (Antena 1 şi AntenaPLAY)
25 iunie, ora 1:00 – Maroc – Haiti (Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)
Cupa Mondială, Grupa D, program complet
- Grupa D: SUA, Paraguay, Australia, Turcia
13 iunie, SUA – Paraguay 4-1. Detalii AICI
13 iunie, ora 7:00 – Australia – Turcia (Antena 1 şi AntenaPLAY)
19 iunie, ora 7:00 – Turcia – Paraguay (Antena 1 şi AntenaPLAY)
19 iunie, ora 22:00 – SUA – Australia (Antena 1 şi AntenaPLAY)
26 iunie, ora 5:00 – Turcia – SUA (Antena 1 şi AntenaPLAY)
26 iunie, ora 5:00 – Paraguay – Australia (Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)
Cupa Mondială, Grupa E, program complet
- Grupa E: Germania, Curacao, Coasta de Fildeş, Ecuador
14 iunie, ora 20:00 – Germania – Curacao (Antena 1 şi AntenaPLAY)
15 iunie, ora 2:00 – Coasta de Fildeș – Ecuador (Antena 1 şi AntenaPLAY)
20 iunie, ora 23:00 – Germania – Coasta de Fildeș (Antena 1 şi AntenaPLAY)
21 iunie, ora 3:00 – Ecuador – Curacao (Antena 1 şi AntenaPLAY)
26 iunie, ora 1:00 – Ecuador – Germania (Antena 1 şi AntenaPLAY)
26 iunie, ora 1:00 – Curacao – Coasta de Fildeș (Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)
Cupa Mondială, Grupa F, program complet
- Grupa F: Olanda, Japonia, Suedia, Tunisia
14 iunie, ora 23:00 – Olanda – Japonia (Antena 1 şi AntenaPLAY)
15 iunie, ora 5:00 – Suedia – Tunisia (Antena 1 şi AntenaPLAY)
20 iunie, ora 20:00 – Olanda – Suedia (Antena 1 şi AntenaPLAY)
20 iunie, ora 7:00 – Tunisia – Japonia (Antena 1 şi AntenaPLAY)
26 iunie, ora 2:00 – Japonia – Suedia (Antena 1 şi AntenaPLAY)
25 iunie, ora 2:00 – Tunisia – Olanda (Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)
Cupa Mondială, Grupa G, program complet
- Grupa G: Belgia, Egipt, Iran, Noua Zeelandă
15 iunie, ora 22:00 – Belgia – Egipt (Antena 1 şi AntenaPLAY)
16 iunie, ora 4:00 – Iran – Noua Zeelandă (Antena 1 şi AntenaPLAY)
21 iunie, ora 22:00 – Belgia – Iran (Antena 1 şi AntenaPLAY)
22 iunie, ora 4:00 – Noua Zeelandă – Egipt (Antena 1 şi AntenaPLAY)
27 iunie, ora 6:00 – Egipt – Iran (Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)
27 iunie, ora 6:00 – Noua Zeelandă – Belgia (Antena 1 şi AntenaPLAY)
Cupa Mondială, Grupa H, program complet
- Grupa H: Spania, Insulele Capului Verde, Arabia Saudită, Uruguay
15 iunie, ora 19:00 – Spania – Insulele Capului Verde (Antena 1 şi AntenaPLAY)
16 iunie, ora 1:00 – Arabia Saudită – Uruguay (Antena 1 şi AntenaPLAY)
21 iunie, ora 19:00 – Spania – Arabia Saudită (Antena 1 şi AntenaPLAY)
22 iunie, ora 1:00 – Uruguay – Insulele Capului Verde (Antena 1 şi AntenaPLAY)
27 iunie, ora 3:00 – Insulele Capului Verde – Arabia Saudită (Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)
27 iunie, ora 3:00 – Uruguay – Spania (Antena 1 şi AntenaPLAY)
Cupa Mondială, Grupa I, program complet
- Grupa I: Franţa, Senegal, Irak, Norvegia
16 iunie, ora 22:00 – Franța – Senegal (Antena 1 şi AntenaPLAY)
17 iunie, ora 1:00 – Irak – Norvegia (Antena 1 şi AntenaPLAY)
23 iunie, ora 0:00 – Franța – Irak (Antena 1 şi AntenaPLAY)
23 iunie, ora 3:00 – Norvegia – Senegal (Antena 1 şi AntenaPLAY)
26 iunie, ora 22:00 – Norvegia – Franța (Antena 1 şi AntenaPLAY)
26 iunie, ora 12:00 – Senegal – Irak (Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)
Cupa Mondială, Grupa J, program complet
- Grupa J: Argentina, Algeria, Austria, Iordania
17 iunie, ora 4:00 – Argentina – Algeria (Antena 1 şi AntenaPLAY)
16 iunie, ora 7:00 – Austria – Iordania (Antena 1 şi AntenaPLAY)
22 iunie, ora 20:00 – Argentina – Austria (Antena 1 şi AntenaPLAY)
23 iunie, ora 6:00 – Iordania – Algeria (Antena 1 şi AntenaPLAY)
28 iunie, ora 5:00 – Algeria – Austria (Antena 1 şi AntenaPLAY)
28 iunie, ora 5:00 – Iordania – Argentina (Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)
Cupa Mondială, Grupa K, program complet
- Grupa K: Portugalia, RD Congo, Uzbekistan, Columbia
17 iunie, ora 20:00 – Portugalia – RD Congo (Antena 1 şi AntenaPLAY)
18 iunie, ora 5:00 – Uzbekistan – Columbia (Antena 1 şi AntenaPLAY)
23 iunie, ora 20:00 – Portugalia – Uzbekistan (Antena 1 şi AntenaPLAY)
24 iunie, ora 5:00 – Columbia – RD Congo (Antena 1 şi AntenaPLAY)
28 iunie, ora 2:30 – Columbia – Portugalia (Antena 1 şi AntenaPLAY)
28 iunie, ora 2:30 – RD Congo – Uzbekistan (Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)
Cupa Mondială, Grupa L, program complet
- Grupa L: Anglia, Croaţia, Ghana, Panama
17 iunie, ora 23:00 – Anglia – Croația (Antena 1 şi AntenaPLAY)
18 iunie, ora 2:00 – Ghana – Panama (Antena 1 şi AntenaPLAY)
23 iunie, ora 23:00 – Anglia – Ghana (Antena 1 şi AntenaPLAY)
24 iunie, ora 2:00 – Panama – Croația (Antena 1 şi AntenaPLAY)
28 iunie, ora 00:00 – Panama – Anglia (Antena 1 şi AntenaPLAY)
28 iunie, ora 00:00 – Croația – Ghana (Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)
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