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Universitatea Cluj a dat o nouă lovitură pe piața transferurilor! Jucătorul a fost prezentat oficial

Daniel Işvanca Publicat: 14 iunie 2026, 14:01

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Universitatea Cluj a dat o nouă lovitură pe piața transferurilor! Jucătorul a fost prezentat oficial

Jucătorii de la U Cluj / Sportpictures

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Universitatea Cluj a perfectat un nou transfer în Liga 1, asta după ce formația antrenată de Cristiano Bergodi a oficializat mutarea lui Friday Adams, fotbalist venit din postura de jucător liber de contract.

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Cu o cotă de piață în valoare de 450.000 de euro, jucătorul nigerian în vârstă de 23 de ani va evolua pentru „șepcile roșii”, după trei sezoane petrecute la FC Botoșani.

Friday Adams a semnat cu Universitatea Cluj

Universitatea Cluj pare de neoprit pe piața transferurilor, asta după ce formația pregătită de Cristiano Bergodi a oficializat mutarea lui Friday Adams, venit din postura de jucător liber de contract.

După trei sezoane petrecute în tricoul celor de la FC Botoșani, fundașul dreapta cotat la 450.000 de euro a semnat cu gruparea care a încheiat sezonul pe locul al doilea în Liga 1.

„Bine ai venit, Friday Adams!
Friday Adams (23 de ani) completează mercato-ul foarte activ al „studenților”. Jucătorul de bandă, care poate evolua atât în defensivă, cât și în linia mediană, vine liber de contract de la FC Botoșani, unde a jucat în ultimele trei sezoane.”, se arată în comunicatul oficial al clubului.

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