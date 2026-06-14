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Revenire la FCSB. Se întoarce după trei luni! Gigi Becali a bătut palma cu el

Radu Constantin Publicat: 14 iunie 2026, 17:34

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Revenire la FCSB. Se întoarce după trei luni! Gigi Becali a bătut palma cu el
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FCSB l-a readus la echipă pe Thomas Neubert, la doar trei luni după ce preparatorul fizic și-a reziliat contractul, anunţă Digi Sport.

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Preparatorul fizic a plecat de la formația roș-albastră după instalarea lui Mirel Rădoi, care a venit cu propriul său staff tehnic. Neamțul a refuzat atunci să meargă la echipa a doua a FCSB-ului, motiv pentru care a decis să se despartă de tot de echipă.

Thomas Neubert se afla în negocieri şi cu Rapid, dar în cele din urmă a ales să se întoarcă la FCSB, după o discuţie decisivă cu Gigi Becali.

”Da, este adevărat. Neubert s-a întors”, a fost şi confirmarea venită de la patronul FCSB.

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