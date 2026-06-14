Video N-a durat mult! Noua regulă din fotbal a fost „ocolită”: tactica genială cu care a păcălit arbitrul

Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic a venit cu mai multe schimbări în ceea ce privește regulamentul, care au ca scop reducerea momentelor „moarte” și a tragerilor de timp. Însă una dintre reguli a fost deja „păcălită” de jucători.

La acest turneu, pentru prima dată, arbitrii au început să numere de fiecare dată când urmează un out de margine. Dacă jucătorul nu execută în 5 secunde, posesia trece la adversară. Însă Andy Robertson, căpitanul Scoției, a găsit un mod prin care să dubleze timpul în care poate executa lovitura de margine!

Din moment ce arbitrul nu poate să înceapă numărătoarea până când jucătorul care execută nu ia balonul în mâini, Robertson a stat cu mingea la picior și a urmărit mișcările colegilor înainte să bată out-ul!