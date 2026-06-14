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Jurnal Antena Sport | Olaru se desparte de FCSB

În sfârşit, Olaru pleacă afară după şase ani şi jumătate petrecuţi la FCSB. Mâine dimineaţă, Olaru e aşteptat în Belgia, să facă vizita medicală.

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