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Jurnal Antena Sport | Mondial de toţi fanii

Brazilienii şi marocanii au făcut o atmosferă demnă de o finală mondială la New York. Marocanii, care vor găzdui următoarea Cupă Mondială, o aşteaptă şi pe România în ţara lor, la FIFA World Cup.

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