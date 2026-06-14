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O recunoşti? Prezenţă scandaloasă la inaugurarea bisericii de 10 milioane de euro a lui Gigi Becali

Radu Constantin Publicat: 14 iunie 2026, 18:29

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O recunoşti? Prezenţă scandaloasă la inaugurarea bisericii de 10 milioane de euro a lui Gigi Becali
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Biserica de 10 milioane de euro a lui Gigi Becali a fost inaugurată astăzi. Şi-a făcut apariţia şi o prezenţă despre care Gigi Becali ar spune cu siguranţă că este “scandaloasă”. Despre cine este vorba? La câteva zile distanţă după ce a fost implicată într-o bătaie cu surorile Beregoi, Andreea Bostănică a venit “echipată corespunzător” cu batic în cap la biserica lui Gigi Becali, din Pipera.

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Andreea Bostănică, declaraţii pentru Observator
Andreea Bostănică, declaraţii pentru Observator

“Eu tind, nu să promovez, să arăt că arăt că merg la biserică. Concerte, petreceri, mi se pare frumos să arătăm şi datorită cui avem viaţa pe care o avem şi că nimic nu se face fără Dumnezeu. De mică am crescut cu credinţă în Dumnezeu şi mă bucur că sunt creştin ortodoxă. Sincer, mereu, oricând, mereu când mi-a fost greu pe suflet, mereu când am fost nefericită sau un succes, am simţit că e Dumnezeu lângă mine”, a declarat Andreea Bostănică pentru Observator.

Slujba de sfințire a bisericii a început la ora 8 dimineața după a continuat cu liturghia. În 2020 a început construcția lăcașului de cult.

Chiar dacă nu este gata în totalitate, s-a oficializat această ceremonie de sfințire. După care, a avut loc liturghia care a fost ținută de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul. De acum vor fi slujbe în fiecare duminică aici.

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