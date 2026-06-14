O recunoşti? Prezenţă scandaloasă la inaugurarea bisericii de 10 milioane de euro a lui Gigi Becali

Biserica de 10 milioane de euro a lui Gigi Becali a fost inaugurată astăzi. Şi-a făcut apariţia şi o prezenţă despre care Gigi Becali ar spune cu siguranţă că este “scandaloasă”. Despre cine este vorba? La câteva zile distanţă după ce a fost implicată într-o bătaie cu surorile Beregoi, Andreea Bostănică a venit “echipată corespunzător” cu batic în cap la biserica lui Gigi Becali, din Pipera.

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“Eu tind, nu să promovez, să arăt că arăt că merg la biserică. Concerte, petreceri, mi se pare frumos să arătăm şi datorită cui avem viaţa pe care o avem şi că nimic nu se face fără Dumnezeu. De mică am crescut cu credinţă în Dumnezeu şi mă bucur că sunt creştin ortodoxă. Sincer, mereu, oricând, mereu când mi-a fost greu pe suflet, mereu când am fost nefericită sau un succes, am simţit că e Dumnezeu lângă mine”, a declarat Andreea Bostănică pentru Observator.

Slujba de sfințire a bisericii a început la ora 8 dimineața după a continuat cu liturghia. În 2020 a început construcția lăcașului de cult.

Chiar dacă nu este gata în totalitate, s-a oficializat această ceremonie de sfințire. După care, a avut loc liturghia care a fost ținută de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul. De acum vor fi slujbe în fiecare duminică aici.