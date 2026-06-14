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Real Madrid a detonat bomba! Starul a bătut palma cu “Galacticii”

Mihai Alecu Publicat: 14 iunie 2026, 19:05

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Real Madrid a detonat bomba! Starul a bătut palma cu Galacticii

Real Madrid a bătut palma cu Chelsea pentru transfer. Foto: Getty Images

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Real Madrid e de neoprit pe piaţa transferurilor după aducerea lui Jose Mourinho în locul lui Alvero Arbeloa.

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Un nou transfer-surpriză zguduie fotbalul european, după ce mai multe informații apărute în spațiul online susțin că fundașul spaniol Marc Cucurella este foarte aproape de o mutare la Real Madrid. Potrivit lui Fabrizio Romano, acordul dintre clubul madrilen și Chelsea ar fi deja finalizat.

Real Madrid a bătut palma cu Chelsea pentru transferul lui Marc Cucurella

Conform detaliilor apărute, Real Madrid și Chelsea ar fi ajuns la o înțelegere pentru transferul internaționalului spaniol, într-o tranzacție evaluată la peste 50 de milioane de euro, sumă care ar include și diverse bonusuri de performanță. Marc Cucurella ar fi acceptat deja oferta formației de pe Santiago Bernaeéu și s-ar pregăti să revină în La Liga, după experiența avută în Premier League. Mutarea ar reprezenta unul dintre cele mai neașteptate transferuri ale acestei perioade de mercato.

În vârstă de 27 de ani, fundașul stânga a devenit unul dintre oamenii de bază ai lui Chelsea în ultimele sezoane, iar prestațiile sale constante au atras atenția mai multor cluburi importante din Europa. Real Madrid caută să își întărească lotul pentru noul sezon, iar aducerea lui Cucurella ar oferi mai multe soluții pentru flancul stâng al defensivei. Oficialii clubului spaniol urmăresc să construiască o echipă competitivă atât pentru competițiile interne, cât și pentru cele europene.

Întăriri pentru Real Madrid direct din Premier League

De partea cealaltă, Chelsea ar fi dispusă să renunțe la fundașul spaniol în schimbul unei oferte considerabile, în contextul în care londonezii continuă procesul de restructurare a lotului și de echilibrare a situației financiare. Până în acest moment, nici Real Madrid și nici Chelsea nu au făcut un anunț oficial privind transferul lui Marc Cucurella, însă Romano este recunoscut pentru informaţiile concrete pe care le dă.

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Dacă mutarea se va concretiza, transferul lui Marc Cucurella la Real Madrid ar putea deveni una dintre cele mai spectaculoase și neașteptate afaceri ale verii, confirmând încă o dată că perioada de mercato poate produce adevărate surprize pe piața fotbalistică.

De asemenea, cu formaţia iberică a mai bătut palma şi Bernardo Silva, cel care a rămas fără contract după ce a fost la Manchester City în ultimii ani.

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