Van Dijk nu s-a ascuns după egalul Olandei cu Japonia! Ce l-a enervat: „Este, pur și simplu, frustrant!”

Olanda a început cu un semi-eșec parcursul la Campionatul Mondial, 2-2 în fața Japoniei. Vicecampioana mondială din 2010 a condus în două rânduri, prin reușitele lui Van Dijk și Summerville, însă a fost egalată de fiecare dată.

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În celălalt meci al grupei, Suedia și Tunisia vor juca în această noapte de la ora 5, în direct pe Antena 1 și în AntenaPLAY. În următorul meci, Olanda va întâlni Suedia peste 5 zile, în Houston.

Van Dijk, tranșat după Olanda – Japonia

Căpitanul Olandei și al lui Liverpool, Virgil Van Dijk, a vorbit după meci despre reușita lui, dar și despre frustarea provocată de ratarea victoriei.

„Din păcate, golul lor vine chiar la sfârșit. Cu siguranță un sentiment dulce-amărui, pentru că, da, primești golul foarte târziu, iar asta este pur și simplu frustrant. Nu am un sentiment bun în legătură cu asta. Totuși, am jucat împotriva unei echipe a Japoniei care s-a apărat foarte compact astăzi, a fost greu să pătrundem prin defensiva lor și în cele din urmă începi cu o remiză și trebuie să mergem mai departe.

Pe de altă parte, ei au jucat 1 la 1 în defensivă, așa că existat destul de mult spațiu de care am fi putut profita. Până la urmă, este extrem de neplăcut că golul vine dintr-o fază fixă. Cred că până în acel moment ne-am închis foarte bine în defensivă. Deci, mergem înainte, trebuie să continuăm.