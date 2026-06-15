Van Dijk nu s-a ascuns după egalul Olandei cu Japonia! Ce l-a enervat: „Este, pur și simplu, frustrant!”

Olanda a început cu un semi-eșec parcursul la Campionatul Mondial, 2-2 în fața Japoniei. Vicecampioana mondială din 2010 a condus în două rânduri, prin reușitele lui Van Dijk și Summerville, însă a fost egalată de fiecare dată.
În celălalt meci al grupei, Suedia și Tunisia vor juca în această noapte de la ora 5, în direct pe Antena 1 și în AntenaPLAY. În următorul meci, Olanda va întâlni Suedia peste 5 zile, în Houston.
Van Dijk, tranșat după Olanda – Japonia
Căpitanul Olandei și al lui Liverpool, Virgil Van Dijk, a vorbit după meci despre reușita lui, dar și despre frustarea provocată de ratarea victoriei.
„Din păcate, golul lor vine chiar la sfârșit. Cu siguranță un sentiment dulce-amărui, pentru că, da, primești golul foarte târziu, iar asta este pur și simplu frustrant. Nu am un sentiment bun în legătură cu asta. Totuși, am jucat împotriva unei echipe a Japoniei care s-a apărat foarte compact astăzi, a fost greu să pătrundem prin defensiva lor și în cele din urmă începi cu o remiză și trebuie să mergem mai departe.
Pe de altă parte, ei au jucat 1 la 1 în defensivă, așa că existat destul de mult spațiu de care am fi putut profita. Până la urmă, este extrem de neplăcut că golul vine dintr-o fază fixă. Cred că până în acel moment ne-am închis foarte bine în defensivă. Deci, mergem înainte, trebuie să continuăm.
(Nr. Despre golul lui) Am observat că mă marcau mereu cu doi oameni la fazele fixe, dar din fericire, mingea a căzut bine în a doua fază. Este întotdeauna frumos când poți fi important într-un astfel de moment. Cred că prima repriză a fost dificilă pentru că ei au jucat foarte compact, în special la mijlocul terenului unde au închis spațiile, iar în astfel de momente sarcina noastră este să schimbăm rapid flancurile și uneori să sărim peste linii. Acest lucru nu este întotdeauna ușor. Deci, da, cu siguranță putem îmbunătăți asta, pentru că s-ar putea să întâlnim aceeași abordare și din partea altor echipe. Privim înainte, spre următorul meci.
După părerea mea, a fost un gol (nr. de 1-1) ce putea fi evitat. Cred că era foarte clar că adversarul este dreptaci și în acel moment trebuie să îl obligi să meargă spre exterior. Totul se întâmplă foarte repede, așa că nu am o imagine exactă despre cum a arătat faza în detaliu, dar așa cum ai spus și tu, cu siguranță nu avem voie să ne lăsăm egalați atât de repede. Totuși, s-a întâmplat, iar acesta este un aspect pe care cu siguranță trebuie să îl analizăm” a spus Virgil Van Dijk în interviul de după partidă.
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