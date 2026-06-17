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Noua regulă FIFA, aplicată la Campionatul Mondial. Ce s-a întâmplat sub ochii lui Cristiano Ronaldo, în Portugalia RD Congo

Noua regulă impusă de FIFA, cea de 5 secunde, s-a aplicat în timpul meciului dintre Portugalia şi DR Congo, în minutul 52. Portarul DR Congo, Lionel Mpasi-Nzau, nu a bătut un aut în mai puţin de 5 secunde şi arbitrul a oferit corner pentru Portugalia.

“Jucătorii trebuie să bată auturile în 5 secunde de la fluierul arbitrului: Arbitrul va ridica mâna pentru a începe numărătoarea inversă, iar dacă mingea nu este în joc până la sfârșitul numărătorii inverse, atunci posesia va fi inversată”, e noua regulă FIFA.

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