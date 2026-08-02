„Toată lumea suferă”. Mărturisirea făcută de Ștefan Baiaram după ce Univ. Craiova a „demolat-o” pe Petrolul

Ștefan Baiaram, fotbalistul Universității Craiova, s-a arătat mulțumit de victoria obținută de el și colegii săi contra Petrolului, scor 4-0. Extrema oltenilor a vorbit la flash-interviu și despre partida care o așteaptă în Finlanda contra lui KuPS, dar și despre „dubla” pierdută cu Levski Sofia în Champions League.
Universitatea Craiova a învins-o fără drept de apel pe Petrolul pe „Ion Oblemenco”, scor 4-0, la capătul unei partide în care oltenii nu au avut nicio emoție. Steven Nsimba a reușit o „dublă”, marcând și cel mai rapid gol de până acum în campionat, iar pe lista marcatorilor și-au mai trecut numele Ștefan Baiaram și Simon Elisor.
Ce a spus Ștefan Baiaram după Craiova – Petrolul
După meci, Baiaram, unul dintre oamenii care au decis soarta partidei din Bănie, a vorbit la flash-interviu. Jucătorul de 23 de ani a mărturisit că el și colegii săi au reușit să se mobilizeze pentru meciul din Liga 1, deși în continuare există o „rană” lăsată de eliminarea din preliminariile UCL în dauna lui Levski Sofia.
De asemenea, Baiaram a prefațat manșa tur contra lui KuPS din turul 3 preliminar Europa League și a vorbit despe presiunea pusă pe umerii săi în ultima perioadă.
„Mă bucur că am câștigat, am înscris patru goluri, puteam să înscriem mult mai multe goluri. E o victorie binevenită înaintea unei duble foarte importante pentru noi. Au fost niște momente grele, îmi pare rău că nu am trecut mai departe în Champions League. Vrem să ne calificăm în Europa League.
De uitat n-a uitat nimeni (n.r. de eliminarea din preliminariile UCL), am încercat să ne mobilizăm. Toată lumea suferă după acel rezultat.
(n.r. despre meciul din Finlanda contra lui KuPS) Va fi o deplasare destul de lungă, un teren dificil. Din ce am înțeles jucăm pe sintetic, e ceva nou și pentru noi. Trebuie să ne adaptăm, să scoatem un rezultat pozitiv.
E presiune de când joc la Universitatea Craiova, mai ales că sunt oltean, că port acest număr. Am aceste obligații. Lumea se așteaptă de la tine să faci diferența la fiecare meci. În anumite zile poate să-mi iasă, în alte zile nu„, a spus Baiaram, potrivit digisport.ro.
Grație victoriei de pe teren propriu, Universitatea Craiova a urcat provizoriu pe locul 2 și a ajuns la șase puncte, în timp ce Petrolul rămâne pe poziția a 13-a, cu cele trei puncte obținute din victoria cu Dinamo din prima etapă. Pentru olteni urmează prima manșă a „dublei” cu finlandezii de la KuPS din turul 3 preliminar Europa League, în timp ce Petrolul o va întâlni pe Oțelul Galați pe teren propriu.
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