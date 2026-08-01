Rapid a bătut palma cu un jucător care a fost dorit şi de Dinamo. Întăriri pentru Daniel Pancu

Rapid e gata să mai oficializeze un transfer, în această perioadă de mercato. Giuleştenii au bătut palma cu un atacant, despre mutare vorbind şi Victor Angelescu recent.

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Kwaku Karikari, atacant ghanez în vârstă de 24 de ani, este foarte aproape să semneze cu Rapid, negocierile dintre cele două părţi fiind foarte avansate.

Rapid a bătut palma cu un jucător care a fost dorit şi de Dinamo

Kwaku Karikari este aşteptat să ajungă la Bucureşti săptămâna viitoare, notează prosport.ro. Atacantul a evoluat în Serbia, la Zeleznicar Pancevo, în sezonul trecut.

Jucătorul va ajunge la Rapid sub formă de împrumut pe jumătate de sezon. În iarnă, giuleştenii vor avea şi opţiunea unui transfer definitiv, în funcţie de evoluţiile atacantului.

Kwaku Karikari ar fi fost şi în vizorul celor de la Dinamo, pentru un transfer în această vară. Mutarea a picat, însă, deoarece pretenţiile financiare ale atacantului nu au putut fi îndeplinite de „câini”.