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Filipe Coelho a anunţat 2 absenţe pentru Craiova în duelul cu Kups: „Nu se antrenează”

Mihai Alecu Publicat: 2 august 2026, 0:14

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Filipe Coelho a anunţat 2 absenţe pentru Craiova în duelul cu Kups: „Nu se antrenează

Filipe Coelho a dat verdictul după Universitatea Craiova - Petrolul. Foto: Sport Pictures

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Filipe Coelho a fost mulţumit de victoria pe care echipa sa a obţinut-o, 4-0, în faţa celor de la Petrolul, în runda cu numărul 3 a Ligii 1. Duelul din Bănie a fost început cu un gol în minutul 1, din partea lui Nsimba, şi practic oaspeţii nu au avut multe şanse.

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Oltenii vor avea acum de jucat în turul 3 din Europa League, contra celor de la Kups Kuopio, echipă din Finlanda care anul trecut a reuşit să remizeze cu Crystal Palace.

Filipe Coelho a vorbit despre problemele de la Universitatea Craiova

Lusitanul a avut, ca de obicei, un discurs echilibrat şi a menţionat că sunt lucruri pe care echipa sa le poate face mai bine în viitoarele meciuri.

„Cred că a fost victorie clară şi meritată, alte 3 puncte în clasament. Chiar şi când câştigăm sunt lucruri pe care putem să le facem mai bine. Când pierdem nu înseamnă că toate lucrurile au fost rele, e un proces şi muncim tot timpul.  În fotbal sunt momente bune şi momente rele, nimeni nu ştie ce se poate întâmpla”, a declarat Coelho.

Ce absenţe o să aibă Universitatea Craiova de la meciul cu Kups

Coelho a fost întrebat despre problemele medicale ale lui Assad Al Hamlawi şi Oleksandr Romanchuk şi tehnicianul a recunoscut că în acest moment nu există speranţe că ei vor juca în partida următoare.

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„Încercăm să dăm totul pentru a fi cât mai buni, aşa cum facem mereu. M-am gândit şi la minutele pe care le-a acumulat Nsimba, dar şi la cartonaşul galben pe care îl avea. În acest moment nu se antrenează cu echipa nici Al Hamlawi, nici Romanchuk, o să vedem ce se întâmplă. I-am analizat pe cei de la Kups, dar focusul nostru a fost până acum pe meciul cu Petrolul.

De mâine o să ne gândim la partida din Finlanda. Spun anumite lucruri pentru a mă proteja, cred că toate ţările au echipe bune, antrenori buni, singura mea preocupare e să pregătesc jucătorii cât mai bine. Joacă pe teren artificial şi sunt multe aspecte la care trebuie să ne gândim. Pot să le promit suporterilor ceea ce am făcut de când am venit aici. O să muncim în fiecare zi şi o să dăm totul pentru a fi la cel mai bun nivel”, a spus Filipe Coelho.

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