Filipe Coelho a anunţat 2 absenţe pentru Craiova în duelul cu Kups: „Nu se antrenează”

Filipe Coelho a fost mulţumit de victoria pe care echipa sa a obţinut-o, 4-0, în faţa celor de la Petrolul, în runda cu numărul 3 a Ligii 1. Duelul din Bănie a fost început cu un gol în minutul 1, din partea lui Nsimba, şi practic oaspeţii nu au avut multe şanse.

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Oltenii vor avea acum de jucat în turul 3 din Europa League, contra celor de la Kups Kuopio, echipă din Finlanda care anul trecut a reuşit să remizeze cu Crystal Palace.

Filipe Coelho a vorbit despre problemele de la Universitatea Craiova

Lusitanul a avut, ca de obicei, un discurs echilibrat şi a menţionat că sunt lucruri pe care echipa sa le poate face mai bine în viitoarele meciuri.

„Cred că a fost victorie clară şi meritată, alte 3 puncte în clasament. Chiar şi când câştigăm sunt lucruri pe care putem să le facem mai bine. Când pierdem nu înseamnă că toate lucrurile au fost rele, e un proces şi muncim tot timpul. În fotbal sunt momente bune şi momente rele, nimeni nu ştie ce se poate întâmpla”, a declarat Coelho.

Ce absenţe o să aibă Universitatea Craiova de la meciul cu Kups

Coelho a fost întrebat despre problemele medicale ale lui Assad Al Hamlawi şi Oleksandr Romanchuk şi tehnicianul a recunoscut că în acest moment nu există speranţe că ei vor juca în partida următoare.