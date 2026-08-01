Jose Mourinho a cerut un nou transfer la Real Madrid. Jucătorul care va fi „sacrificat”

Jose Mourinho a cerut un nou transfer la Real Madrid. „The Special One” a început deja pregătirile pentru noul sezon, fiind nemulţumit de fundaşii pe care îi are la dispoziţie în cantonamentul de vară.
Real Madrid a suferit în ceea ce priveşte fundaşii centrali, în ultimele sezoane. Încă din mandatul lui Carlo Ancelotti, „galacticii” s-au confruntat cu accidentări la nivelul apărătorilor, italianul fiind nevoit să improvizeze în sezonul 2024-2025.
Jose Mourinho a cerut un nou transfer la Real Madrid: vrea un fundaş central
Militao, David Alaba şi Antonio Rudiger s-au confruntat cu probleme medicale în ultimele două sezoane. Primul a avut chiar nevoie de operaţie în stagiunea trecută, după o ruptură severă a bicepsului femural. Ulterior, ceilalţi doi stopperi au fost şi ei indisponibili în anumite perioade ale sezonului, din cauza accidentărilor.
Dean Huijsen, transferat vara trecută de Real Madrid, nu a fost nici el lipsit de accidentări, ratând per total 13 meciuri în stagiunea trecută.
În această perioadă, Jose Mourinho îi are la dispoziţie doar pe tinerii de la echipa a doua a clubului, Lamini Fati şi Joan Martinez. Huijsen şi Rudiger au rămas la Madrid, pentru controale medicale, Militao îşi continuă recuperarea, iar Asencio va rata toată perioada de pregătire dn cauza unei accidentări la femur. Konate, transferat în această vară, este în continuare în vacanţă după Campionatul Mondial.
În acest context, conform marca.com, Jose Mourinho vrea un nou fundaş central de top la Real Madrid. „The Special One” vrea să rezolve această problemă cu care madrilenii s-au confruntat în ultimele sezoane, astfel că a trecut pe lista de transferuri şi un apărător central.
Spaniolii citaţi anterior notează că jucătorul „sacrificat” va fi Raul Asencio (23 de ani). Tânărul fundaş, care a devenit piesă de bază la Real Madrid în sezonul trecut, ţinând cont de accidentările celorlalţi stopperi, s-a accidentat însă în această vară. Oficialii „galacticilor” aşteaptă ca acesta să se recupereze pentru a-i găsi o altă echipă şi pentru a face loc în lotul lui Mourinho pentru un nou fundaş central.
În primul amical „tare” al verii, Real Madrid se va duela cu Fiorentina. Partida se va disputa azi, de la ora 19:00, live în AntenaPLAY.
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