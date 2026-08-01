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Steven Nsimba şi-a recunoscut problema imediat după Universitatea Craiova – Petrolul 4-0

Mihai Alecu Publicat: 1 august 2026, 23:56

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Steven Nsimba şi-a recunoscut problema imediat după Universitatea Craiova – Petrolul 4-0

Steven Nsimba a vorbit după Universitatea Craiova - Petrolul. Foto: Sport Pictures

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Cel mai bun jucător de la Universitatea Craiova în victoria cu Petrolul, 4-0, Steven Nsimba a avut o reacţie sinceră la finalul confruntării în care a reuşit să înscrie o dublă.

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Atacantul francez continuă să arate o formă excelentă, asta după ce a punctat inclusiv în eşecul din runda trecută, cu Dinamo, 1-5.

Nsimba îşi recunoaşte greşeala după Universitatea Craiova – Petrolul 4-0

Nsimba a fost chestionat cu privire la gestul făcut după golul secund al confruntării, în care i-a arătat tricoul lui Paul Papp, asta după ce fundaşul de la Petrolul l-a şicanat. Francezul a recunoscut că trebuie să fie mai atent la asemenea situaţii pentru că a riscat să vadă al doilea cartonaş galben.

„Cred că am mai marcat aşa repede când eram puşti, pe la 17 ani. E bine să marchezi, mai ales în primul minut. Mereu mă trăgea Papp de tricou şi l-am întrebat dacă vrea tricoul. A fost puţin prostesc, ştiu că aveam galben, trebuie să mă controlez mai mult. Aveam deja probleme cu accidentările, aşa că a fost nevoie să rotim jucătorii, acesta a fost planul. E bine că am marcat şi eu, a marcat şi Elisor”, a declarat Steven Nsimba.

Ce a spus Nsimba despre viitorul adversar al Universităţii Craiova

Atacantul grupării din Bănie e de părere că următorul meci, contra celor de la Kups Kuopio, nu o să fie uşor, asta pentru că formaţia finlandeză a avut şi în trecut rezultate remarcabile.

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„O să fie dificil, au jucat în Conference League anul trecut. Ştiu că au făcut egal cu Crystal Palace în grupe, au fost eliminaţi la ultimul meci. Cu siguranţă nu o să fie o dublă uşoară”, a mai spus Nsimba.

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