Steven Nsimba şi-a recunoscut problema imediat după Universitatea Craiova – Petrolul 4-0

Cel mai bun jucător de la Universitatea Craiova în victoria cu Petrolul, 4-0, Steven Nsimba a avut o reacţie sinceră la finalul confruntării în care a reuşit să înscrie o dublă.
Atacantul francez continuă să arate o formă excelentă, asta după ce a punctat inclusiv în eşecul din runda trecută, cu Dinamo, 1-5.
Nsimba îşi recunoaşte greşeala după Universitatea Craiova – Petrolul 4-0
Nsimba a fost chestionat cu privire la gestul făcut după golul secund al confruntării, în care i-a arătat tricoul lui Paul Papp, asta după ce fundaşul de la Petrolul l-a şicanat. Francezul a recunoscut că trebuie să fie mai atent la asemenea situaţii pentru că a riscat să vadă al doilea cartonaş galben.
„Cred că am mai marcat aşa repede când eram puşti, pe la 17 ani. E bine să marchezi, mai ales în primul minut. Mereu mă trăgea Papp de tricou şi l-am întrebat dacă vrea tricoul. A fost puţin prostesc, ştiu că aveam galben, trebuie să mă controlez mai mult. Aveam deja probleme cu accidentările, aşa că a fost nevoie să rotim jucătorii, acesta a fost planul. E bine că am marcat şi eu, a marcat şi Elisor”, a declarat Steven Nsimba.
Ce a spus Nsimba despre viitorul adversar al Universităţii Craiova
Atacantul grupării din Bănie e de părere că următorul meci, contra celor de la Kups Kuopio, nu o să fie uşor, asta pentru că formaţia finlandeză a avut şi în trecut rezultate remarcabile.
„O să fie dificil, au jucat în Conference League anul trecut. Ştiu că au făcut egal cu Crystal Palace în grupe, au fost eliminaţi la ultimul meci. Cu siguranţă nu o să fie o dublă uşoară”, a mai spus Nsimba.
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