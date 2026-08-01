Doctorul care l-a operat pe Adrian Ropotan a rupt tăcerea: „Există acest risc”

Doctorul care l-a operat pe Adrian Ropotan a rupt tăcerea. Fostul fotbalist, antrenor la Dinamo 2, a fost supus unei intervenţii chirurgicale în urma accidentului teribil din Câmpulung.

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Microbuzul echipei secunde a „câinilor” a intrat într-un copac, după ce şoferului în vârstă de 83 de ani i s-a făcut rău. În urma impactului, maseurul de la Dinamo 2, Constantin Covaciu (58 de ani), a decedat.

Doctorul care l-a operat pe Adrian Ropotan a rupt tăcerea

Adrian Ropotan a suferit răni grave la nivelul antebraţului, fiind transportat de urgenţă la Spitalul Municipal din Câmpulung, unde a ajuns direct pe masa de operaţie.

Antrenorul de la Dinamo 2 a avut nevoie de intervenţia chirurgicală deoarece a suferit o fractură-luxaţie a antebraţului, leziunea fiind una gravă deoarece a fost deschisă. Doctorul care l-a operat a dezvăluit că există riscul unei infecţii, starea lui Ropotan fiind monitorizată atent de personalul medical înainte de externare.

„Pacientul a avut o fractură-luxație la antebraț, pe care am rezolvat-o chirurgical. Mai multe detalii nu vă pot oferi, deoarece țin de confidențialitatea relației medic-pacient. Pot însă să vă spun că, în acest moment, este stabil și, în principiu, dacă totul evoluează bine, duminică pleacă acasă. Dacă totul va decurge bine, Ropotan va fi externat duminică, 2 august.