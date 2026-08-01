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Istvan Kovacs, delegat în preliminariile Champions League. Arbitrul va fi față în față cu un român

Andrei Nicolae Publicat: 1 august 2026, 23:30

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Istvan Kovacs, delegat în preliminariile Champions League. Arbitrul va fi față în față cu un român

Istvan Kovacs, în timpul unui meci - Getty Images

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Istvan Kovacs a fost delegat de UEFA la manșa a doua din turul 3 preliminar al Ligii Campionilor dintre Bodo/Glimt și Royale Union Saint-Gilloise, noua echipă a lui Darius Olaru.

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Arbitrul din Carei va fi astfel la centru la o partidă extrem de importantă pentru mijlocașul român, care tocmai ce a câștigat Supercupa Belgiei alături de clubul care l-a transferat de la FCSB pe 3 milioane de euro.

Kovacs, delegat la Bodo/Glimt – Royale Union Saint-Gilloise

Istvan Kovacs a revenit de la Cupa Mondială, unde a arbitrat două meciuri, iar în Liga 1 a primit deja un derby pe care l-a oficiat în etapa cu numărul 2. Centralul cu origini maghiare a oficiat partida dintre Dinamo și Universitatea Craiova câștigată de alb-roșii cu scorul de 5-1.

La o săptămână distanță, Kovacs a primit o veste bună și a aflat că va fi la centru la o partidă din preliminariile Champions League: returul dintre Bodo/Glimt și Royale Union Saint-Gilloise din turul 3 preliminar, una dintre cele mai tari „duble” din această rundă.

Kovacs va fi ajutat de tușierii Ferencz Tunyogi și Mihai Marica, iar arbitru de rezervă va fi Horațiu Feșnic. În camera VAR se vor afla scoțienii Andrew Dallas și Greg Aitken.

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