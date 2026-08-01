„Totul s-a dus pe apa sâmbetei”. Antrenorul Petrolului, un „munte” de dezamăgire după 0-4 cu Univ. Craiova

Ricardo Sousa, antrenorul Petrolului Ploiești, a acordat o primă reacție după ce echipa sa a fost învinsă categoric în deplasare de trupa lui Filipe Coelho. Tehnicianul portughez a vorbit despre jocul făcut de elevii săi și a pus accentul pe golul primit extrem de repede de la Steven Nsimba, care a înscris după doar 51 de minute.
Universitatea Craiova a învins-o fără drept de apel pe Petrolul pe „Ion Oblemenco”, scor 4-0, la capătul unei partide în care oltenii nu au avut nicio emoție. Steven Nsimba a reușit o „dublă”, marcând și cel mai rapid gol de până acum în campionat, iar pe lista marcatorilor și-au mai trecut numele Ștefan Baiaram și Simon Elisor.
Reacția lui Ricardo Sousa după Craiova – Petrolul 4-0
După meci, Ricardo Sousa, antrenorul Petrolului, a vorbit despre ce s-a întâmplat în Bănie și a tras câteva concluzii. Portughezul a spus cum această umilință putea fi evitată și le-a cerut scuze fanilor care au făcut deplasarea la Craiova.
De asemenea, Sousa le-a promis suporterterilor ce va face pentru a o readuce pe Petrolul pe un trend ascendent.
„Dezamăgitor. Am pregătit meciul, am avut o strategie și totul s-a dus pe apa sâmbetei. A fost dificil, nu putem să ne ascundem de acest rezultat. Trebuie să ne asumăm responsabilitatea. Trebuie să ne cerem scuze fanilor care au venit să ne susțină. Nimic din ce am făcut în meci n-a făcut parte din plan.
Trebuie să ne gândim la viitor, trebuie să trecem mai departe. E dificil să reacționezi, știam înainte de meci că Universitatea Craiova nu e într-o poziție bună. Dacă evitam primul gol în primele 15 sau 20 de minute și afișam calitate în joc, meciul ar fi fost diferit.
E dificil pentru noi, e dovada că avem treabă de făcut. Vom munci mult în fiecare zi pentru că știm și înțelegem ce e Petrolul și vom munci din greu să avem rezultate mai bune„, a spus Sousa, potrivit digisport.ro.
Grație victoriei de pe teren propriu, Universitatea Craiova a urcat provizoriu pe locul 2 și a ajuns la șase puncte, în timp ce Petrolul rămâne pe poziția a 13-a, cu cele trei puncte obținute din victoria cu Dinamo din prima etapă. Pentru olteni urmează prima manșă a „dublei” cu finlandezii de la KuPS din turul 3 preliminar Europa League, în timp ce Petrolul o va întâlni pe Oțelul Galați pe teren propriu.
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