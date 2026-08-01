Revoltă după accidentul cumplit din Câmpulung. Fratele victimei acuză: „Nimeni nu s-a întrebat asta”

Fratele lui Constantin Covaciu, maseurul de la Dinamo decedat în urma accidentului cumplit din Câmpulung, a oferit o reacţie sfâşietoare. Valentin Covaciu s-a revoltat faţă de autorităţi, ridicând semne de întrebare şi în ceea ce-l priveşte pe şoferul de 83 de ani al microbuzului.

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Dinamo 2 se afla în cantonament la Câmpulung Muscel, acolo unde s-a produs accidentul. Şoferului i s-a făcut rău în timpul condusului şi a pierdut controlul microbuzului.

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La o zi după teribilul accident, fratele victimei a oferit o reacţie dură. Acesta a acuzat autorităţile că au gestionat greşit întreaga situaţie, fiind revoltat şi de cum un şofer de 83 de ani a primit acordul de a conduce microbuzul în care se aflau 18 persoane, 11 copii şi şapte adulţi.

„Ne-au chemat la Pitești, ne-au zis că e acolo. Ne-am dus, am așteptat, ne-au zis că e la Câmpulung. Am venit la Câmpulung, ne-au zis că e la Pitești. Stăm și așteptăm pe la uși. Asta e România!

A murit cu zile. Șoferul avea 83 de ani, a făcut 200 de metri de la hotel și a intrat în râpă. Nimeni nu s-a întrebat cum poate un șofer de 83 de ani să mai conducă”, a declarat Valentin Covaciu, fratele lui Constantin Covaciu, conform iamsport.ro.