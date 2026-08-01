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Paul Papp, bulversat după Universitatea Craiova – Petrolul 4-0: „Ne-au surclasat!”

Mihai Alecu Publicat: 1 august 2026, 23:40

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Paul Papp, bulversat după Universitatea Craiova – Petrolul 4-0: „Ne-au surclasat!

Ce a spus Papp după meciul din Bănie. Foto: Sport Pictures

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Universitatea Craiova s-a impus în faţa celor de la Petrolul, 4-0, în runda cu numărul 3 din Liga 1, asta după ce primul gol a fost marcat de Steven Nsimba în primul minut al partidei.

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Oaspeţii au părut impotenţi încă din start şi astfel au bifat al doilea eşec consecutiv, iar acum urmează să aibă un meci pe teren propriu contra celor de la Oţelul Galaţi.

Paul Papp, un monument de dezamăgire după Universitatea Craiova – Petrolul 4-0

Paul Papp, unul dintre liderii de la Petrolul, a vorbit despre dezamăgirea pe care a trăit-o şi a recunoscut că valoarea Universităţii Craiova a făcut diferenţa în duelul din Bănie.

„Nu am fost pregătiţi deloc. Ne-au surclasat tactic, tehnic, au avut vreo 3 tempouri mai sus decât noi. Trebuie să ne revenim că e a doua înfrângere consecutivă, suntem total dezamăgiţi. Craiova a câştigat campionatul, e diferenţă şi de valoare, de mai multe lucruri, de detalii. Am luat gol pe început de meci, nu-mi aduc aminte minutul. Când începi aşa e greu, mai ales pe terenul din Bănie.

„Nu vreau să caut scuze”

Ne aşteaptă un meci greu cu Oţelul, trebuie să ne pregătim bine, pentru că nu mai vreau să pierd, nu-mi place. Au venit mulţi jucători, nu vreau să caut scuze şi să spun că mai avem nevoie de timp. Fiecare trebuie să-şi dea viaţa, sunt conştient că toată lumea a încercat, dar atât s-a putut în momentul de faţă. 

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Am înţeles celebrarea lui Nsimba şi eu am duelul meu cu atacanţii, e normal. Dacă domnul Barbu a decis că nu merită galben înseamnă că aşa e”, a spus Paul Papp.

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