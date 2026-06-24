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Omul care a blocat Anglia: de la vânzător de pungi și taxator de autobuz la erou în fața lui Kane și Saka

Ionuţ Axinescu Publicat: 24 iunie 2026, 18:05

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Omul care a blocat Anglia: de la vânzător de pungi și taxator de autobuz la erou în fața lui Kane și Saka

Portarul Ghanei, Benjamin Asare, în meciul cu Anglia / Profimedia Images

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La 33 de ani, Benjamin Asare a pus lacăt la poartă în meciul pe care Ghana l-a terminat la egalitate cu Anglia, 0-0. Asare, care evoluează în campionatul intern, la Hearts of Oak, are în spate o poveste inspirațională, cu greutăți și numeroase momente de cumpănă.

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De fapt, veteranul Ghanei nici măcar nu trebuia să fie titular la acest Mondial. În primul meci, cu Panama, selecționerul Carlos Queiroz l-a trimis între buturi pe Lawrence Ati-Zigi, titularul obișnuit. Doar că portarul de la St. Gallen s-a accidentat în prima repriză, așa că Benjamin Asare i-a luat locul. Și, la cum arată lucrurile, nu pare că va mai ceda postul.

Benjamin Asare vindea pungi de plastic în copilărie

Asare, abia la a 14-a selecție la echipa națională, a făcut un meci imens în fața starurilor engleze, cu toate că experiența lui internațională este limitată. Portarul lui Hearts of Oak nu doar că nu a jucat vreodată în afara țării, dar și-a început cariera profesionistă foarte târziu, abia la 25 de ani.

De altfel, toată viața lui a fost o cursă pentru supraviețuire. În școala primară, la Accra, vindea pungi de plastic pentru bani, după cum mărturisea într-o emisiune TV în Ghana, cu puțin timp înaintea Mondialului. Mai târziu, a lucrat din greu să se întrețină. „Am muncit ca tâmplar, fierar-betonist și taxator pe autobuz”, povestea el.

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După ce a semnat cu Sporting Mirren, în 2017, a urcat treptat, dar nimic spectaculos. A mers mai întâi la Accra City Stars, apoi s-a dus la Great Olympics, iar din 2024 apără la Hearts of Oak. În 2021, a trecut printr-un alt moment teribil, când și-a rupt piciorul și a fost obligat să stea pe tușă nu mai puțin de 18 luni. Medicii chiar l-au sfătuit să se gândească la retragere, dar Asare nici nu a vrut să audă.

Filmat într-o rată imediat după debutul la echipa națională

În tot acest timp, situația lui financiară a rămas însă nesigură, pentru că salariile în campionatul din Ghana nu sunt deloc generoase. În urmă cu un an și ceva, în martie 2025, imediat după ce debutase pentru Ghana și nu primise gol în două meciuri din preliminariile Cupei Mondiale, Benjamin Asare a fost filmat mergând la antrenamentul echipei sale de club într-un „trotro mat”, echivalentul microbuzului tip „rată”.

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Imaginile au devenit virale în Ghana și au stârnit numeroase discuții despre câștigurile mici ale unui fotbalist ajuns la echipa națională. „Voiam să iau un Uber sau un taxi. Dar pentru că este foarte greu să găsești o mașină din Pobiman (n.r. – complexul unde se antrenează Hearts of Oak), am zis că nu e obligatoriu. De aceea am decis să merg cu microbuzul. Sunt un om care luptă și muncește din greu”, a explicat el într-un interviu. La scurt timp după acel moment, un om de afaceri local i-a făcut cadou o mașină, pe care Asare a primit-o bucuros, cu zâmbetul pe buze.

Între timp, povestea portarului ghanez a căpătat dimensiuni eroice. La aproape 34 de ani, pe care îi va împlini pe 13 iulie, Benjamin Asare tocmai i-a blocat pe Kane și Saka și este unul dintre portarii care nu au încasat gol la Cupa Mondială. Sunt momente fantastice la care, în anii în care vindea pungi de plastic pe străzile din Accra, probabil că nici nu îndrăznea să viseze.

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