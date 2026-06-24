Omul care a blocat Anglia: de la vânzător de pungi și taxator de autobuz la erou în fața lui Kane și Saka

La 33 de ani, Benjamin Asare a pus lacăt la poartă în meciul pe care Ghana l-a terminat la egalitate cu Anglia, 0-0. Asare, care evoluează în campionatul intern, la Hearts of Oak, are în spate o poveste inspirațională, cu greutăți și numeroase momente de cumpănă.

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De fapt, veteranul Ghanei nici măcar nu trebuia să fie titular la acest Mondial. În primul meci, cu Panama, selecționerul Carlos Queiroz l-a trimis între buturi pe Lawrence Ati-Zigi, titularul obișnuit. Doar că portarul de la St. Gallen s-a accidentat în prima repriză, așa că Benjamin Asare i-a luat locul. Și, la cum arată lucrurile, nu pare că va mai ceda postul.

Benjamin Asare vindea pungi de plastic în copilărie

Asare, abia la a 14-a selecție la echipa națională, a făcut un meci imens în fața starurilor engleze, cu toate că experiența lui internațională este limitată. Portarul lui Hearts of Oak nu doar că nu a jucat vreodată în afara țării, dar și-a început cariera profesionistă foarte târziu, abia la 25 de ani.

De altfel, toată viața lui a fost o cursă pentru supraviețuire. În școala primară, la Accra, vindea pungi de plastic pentru bani, după cum mărturisea într-o emisiune TV în Ghana, cu puțin timp înaintea Mondialului. Mai târziu, a lucrat din greu să se întrețină. „Am muncit ca tâmplar, fierar-betonist și taxator pe autobuz”, povestea el.