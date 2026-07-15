Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Patru concluzii după Franța – Spania 0-2: España hermosa și „cocoșii” fără echipă

Patru concluzii după Franța – Spania 0-2: España hermosa și „cocoșii” fără echipă

Ionuţ Axinescu Publicat: 15 iulie 2026, 0:03

Comentarii
Patru concluzii după Franța – Spania 0-2: España hermosa și cocoșii” fără echipă

Jucătorii Spaniei / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

1. Spania e o țară cu oameni bucuroși, mereu pozitivi, aproape optimiști cronic, și unde interacțiunea cu semenii e vitală, un soi de secret al longevității. Și exact așa joacă și „Furia Roja”. Ca un grup fericit, pentru care fotbalul înseamnă în primul rând conexiunile dintre jucători, nicidecum niște individualități aruncate pe teren, ca la francezi. Spaniolii au răbdare, lasă impresia că au tot timpul din lume, dar totodată n-au nicio secundă de pierdut ca să se gândească măcar că cineva poate fi mai bun decât ei. Nu-i aroganță, e certitudinea lucrului bine făcut, e consecința unei educații sportive cum nu există nicăieri pe planetă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

2. Francezii au venit cu Mbappé, Dembélé, Olise, Barcola, dar n-au venit cu o echipă. Nu doar azi, ci pe tot parcursul turneului, la care au defilat numai atunci când au găsit spații, în fața unor echipe mai degrabă naive. Iar când au dat în sfârșit peste o echipă, „cocoșii” s-au prăbușit în masă, fără glorie, pur și simplu dizabilitați de precizia și presingul spaniolilor. De fapt, francezii nici n-au venit azi la meci. Și mai trist pentru ei, chiar de ziua lor națională.

3. Lamine Yamal a fost ținta ușoară a criticilor care măsoară exclusiv și obsesiv fotbalul în goluri și pase decisive, incapabili să-i deslușească și dedesubturile. Dar puștiul a făcut un pas în față fix când trebuia. La 19 ani, l-a păcălit pe Digne ca la juniori, cu o viteză în plus, nu doar fizic, ci și mental, și a deschis drumul „Furiei Roja” spre finală. Lamine n-a venit cu floricelele, ca Olise ori alți „lăudați”, dar a făcut o muncă excelentă tot turneul și a interpretat ideal partitura tactică a Spaniei. Poate că în acest moment nu e cel mai mare din lume, dar în câțiva ani, când va mai fi văzut câte una și alta în fotbal, va deveni starul suprem al acestui sport.

4. În ultimele zile, au apărut mulți experți, unii de canapea, care au decretat că Franța va mătura cu Spania. Era evident că nu va fi așa. Ce nu era însă evident era că Franța va fi neutralizată total, că va arăta precum au arătat Portugalia sau Belgia înaintea ei. Iar aici e meritul lui Luis de la Fuente, un vulpoi bătrân, de 65 de ani, care nu are faima altora și nu prea prinde primele pagini. Dar De la Fuente își calculează mutările cu o exactitate care îi face pe maeștrii șahiști să-și scoată pălăria. Calm, fără să ia decizii pripite, selecționerul Spaniei a pregătit meciul la cheie. I-a blocat pe francezi sus, acolo unde îi doare tare, și a pus în scenă o echipă compactă, strânsă, cât tehnica superioară a francezilor să conteze la fel de mult ca o cremă solară într-o zi cu ploaie. Până la urmă, Luis de la Fuente e adevăratul expert, nu cei care cântau prohodul „Furiei Roja”.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar fi meritat Istvan Kovacs să arbitreze şi în fazele superioare ale Campionatului Mondial 2026?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Un bucureştean a fost confundat de mascaţi şi luat pe sus, din parc. "Am crezut că sunt tâlhărit"
Observator
Un bucureştean a fost confundat de mascaţi şi luat pe sus, din parc. "Am crezut că sunt tâlhărit"
Fostul fotbalist al lui Mircea Lucescu riscă ani grei de închisoare! A fost arestat într-un dosar de corupție
Fanatik.ro
Fostul fotbalist al lui Mircea Lucescu riscă ani grei de închisoare! A fost arestat într-un dosar de corupție
23:55

VIDEOFranţa – Spania 0-2. Naţionala lui de la Fuente, prima finalistă de la Mondial! Dezastru pentru “Les Bleus” de ziua lor
23:39

Didier Deschamps a intrat în istoria Mondialului
23:08

Denis Drăguș, sacrificiu uriaș pentru a semna cu FCSB! La ce sumă este dispus să renunțe pentru a rezilia cu Trabzonspor
22:34

VideoYamal a scos penalty pentru Spania. Eroare imensă a lui Digne
22:33

VideoMoment controversat în Franța – Spania. Olise a scăpat fără cartonaș după o intrare criminală
22:27

Javier Bardem, în tribune. Cum a susţinut Spania cu Franţa, imaginile vorbesc de la sine
Vezi toate știrile
1 Denis Drăguş, răsturnare de situaţie în privinţa transferului la FCSB! Anunţul surpriză al impresarului: “E realitatea” 2 Trecutul l-a ajuns din urmă pe iubitul Simonei Halep. Câţi copii are şi cine a fost soţia lui Dorin Mateiu 3 10.000.000 de euro pentru trei jucători de la Universitatea Craiova. Un club legendar din Spania a făcut oferta 4 Vestea zilei în Turcia: „Gaziantep l-a transferat pe Calhanoglu!” Rădoi l-a adus back-up pentru un român 5 Turcii au făcut anunțul mult așteptat de FCSB: Denis Drăguș a încheiat socotelile cu Trabzonspor! 6 Adrian Şut se transferă. Decizia luată după ce Gigi Becali a anunţat că-l vrea la FCSB
Citește și
Cele mai citite
FIFA a făcut anunțul! Cine arbitrează semifinala Franța – Spania și ce se întâmplă cu Istvan KovacsFIFA a făcut anunțul! Cine arbitrează semifinala Franța – Spania și ce se întâmplă cu Istvan Kovacs
A făcut saună şi s-a aruncat în lac. Ce a văzut familia după ce “l-a căutat pe camere” pe Gabi Mureşan. Noi detaliiA făcut saună şi s-a aruncat în lac. Ce a văzut familia după ce “l-a căutat pe camere” pe Gabi Mureşan. Noi detalii
Gigi Becali s-a pomenit cu banii în cont de la Mirel Rădoi. Gestul neaşteptat al tehnicianului olteanGigi Becali s-a pomenit cu banii în cont de la Mirel Rădoi. Gestul neaşteptat al tehnicianului oltean
De ce a murit Gabi Mureşan. Cauza decesului: a fost găsit într-un lac!De ce a murit Gabi Mureşan. Cauza decesului: a fost găsit într-un lac!