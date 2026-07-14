Adrian Şut se transferă. Decizia luată după ce Gigi Becali a anunţat că-l vrea la FCSB

S-a zvonit despre o revenire a mijlocașului Adrian Şut la FCSB, dar gruparea roș-albastră nu este o variantă luată în calcul în prezent de fotbalist.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Presa din Golf anunţă că se doreşte transferul lui Adrian Şut în această vară, iar o posibilă destinaţie este Al-Shabab.

Al-Ain a plătit suma de 1,5 milioane de euro pentru a-l transfera pe Adrian Șut de la FCSB. Mijlocaşul nu-şi doreşte o revenire în fotbalul românesc, în contextul în care salariul lui se ridică la 1 milion de euro.

Recent, Gigi Becali declara că mijlocașul este o varinată pentru FCSB.

”Lasă, că și Șut am auzit că prin Arabia… Acum, la vară… Îl luăm înapoi, ce să facem? Nu s-a acomodat. Eu nu vreau ca Șut, vreau unul mai iute, mai rapid”, a anunțat la momentul respectiv Gigi Becali.