Turcii au făcut anunțul mult așteptat de FCSB: Denis Drăguș a încheiat socotelile cu Trabzonspor!

Transferul lui Denis Drăguș la FCSB ar putea intra în linie dreaptă, în ciuda afirmațiilor făcute de agentul fotbalistului legitimat în prezent la Trabzonspor.

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Presa din ”Țara Semilunii” anunță că nu ar mai exista niciun impediment ca internaționalul român să semneze cu formația patronată de Gigi Becali.

Denis Drăguș, cale liberă spre FCSB?

Denis Drăguș poate deveni marea lovitură a celor de la FCSB pe piața transferurilor, mai ales că între fotbalist și Gigi Becali ar exista deja un acord verbal pentru revenirea în Liga 1.

Agentul lui Drăguș a infirmat un potențial acord al jucătorului cu gruparea roș-albastră, însă presa din Turcia anunță că acesta ar fi ajuns la un acord pentru despărțirea de Trabzonspor.

Deși mai avea contract cu echipa din Turcia până în vara anului 2028, Puskas Sports precizează că este doar o chestiune de timp până când internaționalul român va schimba echipa.