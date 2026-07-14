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Denis Drăguș, sacrificiu uriaș pentru a semna cu FCSB! La ce sumă este dispus să renunțe pentru a rezilia cu Trabzonspor

Daniel Işvanca Publicat: 14 iulie 2026, 23:08

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Denis Drăguș, sacrificiu uriaș pentru a semna cu FCSB! La ce sumă este dispus să renunțe pentru a rezilia cu Trabzonspor

Denis Drăguș / Profimedia

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Denis Drăguș mai are contract cu Trabzonspor până în vara anului 2028, dar fotbalistul român vrea să facă tot posibilul să-și rezilieze înțelegerea cu gruparea din Turcia, pentru a semna cu FCSB.

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Mai mult decât atât, jucătorul format de marele Gică Hagi este dispus să renunțe la o sumă consistentă de bani pentru a rămâne liber de contract.

Denis Drăguș, totul pentru a semna cu FCSB

Denis Drăguș este dispus să facă un sacrificiu uriaș din punct de vedere financiar pentru a reveni în România. Atacantul român a ajuns la un acord verbal cu FCSB, iar acum trebuie să își rezolve situația în Turcia.

Planul este să devină jucător liber de contract, lucru care nu va fi deloc ușor, ținând cont de faptul că înțelegerea sa expiră în vara anului 2028. El ar mai avea de încasat aproximativ trei milioane de euro de la Trabzonspor, anunță fanatik.ro.

Pentru a rămâne liber de contract, acesta ar avea de gând să renunțe la 1,5 milioane de euro. La FCSB, Gigi Becali i-a pregătit un contract care, cu tot cu bonusuri, îl va ajuta să ajungă la un milion de euro pe sezon.

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