Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | „Pentru numele lui Dumnezeu, au câștigat!” Trauma din 1966, prima mare înfrângere a Italiei la Cupa Mondială

„Pentru numele lui Dumnezeu, au câștigat!” Trauma din 1966, prima mare înfrângere a Italiei la Cupa Mondială

Ionuţ Axinescu Publicat: 29 aprilie 2026, 17:19

Comentarii
Pentru numele lui Dumnezeu, au câștigat!” Trauma din 1966, prima mare înfrângere a Italiei la Cupa Mondială

Italia - Coreea de Nord 1966 / FIFA

Învinsă de Bosnia, după loviturile de departajare, Italia a ratat din nou calificarea la Cupa Mondială, a treia oară la rând. Un veritabil coșmar pentru Squadra, de patru ori campioană mondială și una dintre echipele reprezentative din istoria celei mai importante competiții a planetei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

De-a lungul istoriei, grandioasa Italie a mai trecut prin suferințe grele. Prima ei mare înfrângere la Cupa Mondială s-a consumat în 1966, la ediția din Anglia. Mai exact, pe 19 iulie 1966, pe stadionul Ayresome Park, din Middlesbrough.

Italia și aparent o simplă formalitate cu Coreea de Nord

Squadra Azzurra a întâlnit atunci Coreea de Nord, în ultima etapă a grupei a patra. Evident, italienii plecau ca mari favoriți, mai ales că le era de ajuns și un egal pentru a se califica mai departe. Nord-coreenii, o echipă necunoscută în fotbalul mare, adunaseră un singur punct după două meciuri: pierduseră clar cu Uniunea Sovietică (0-3) și remizaseră cu Chile (1-1).

Mai mult, jucătorii din Coreea de Nord au întâmpinat și probleme birocratice în insulă. Cetățenii nord-coreeni aveau interdicție să intre în Anglia, așa că nu mult a lipsit ca echipa din estul Asiei să nu ajungă la turneu. A fost primită totuși, într-un târziu, dar doar după intervenția FIFA.

„Pentru numele lui Dumnezeu, au câștigat!”

Meciul de la Middlesbrough a pornit cu două șanse ale italienilor, ambele nefructificate, apoi au apărut problemele pentru europeni. Timorați, jucătorii Italiei au făcut pasul înapoi, copleșiți de energia și presingul Coreei de Nord. În minutul 30, a mai venit un necaz. Căpitanul Giacomo Bulgarelli s-a accidentat și a trebuit să iasă de pe teren. Cum în acele vremuri nu se făceau schimbări, Squadra a continuat jocul în zece oameni.

Reclamă
Reclamă

În finalul primei reprize, a căzut și golul asiaticilor. Atacantul Pak Doo-ik a șutat plasat, la firul ierbii, și l-a învins pe portarul Enrico Albertosi. „Senzațional! Nord-coreenii preiau conducerea cu cinci minute înainte de pauză”, a anunțat, uimit, comentatorul BBC, Frank Bough. Iar acel gol a rămas și singurul al partidei, la capătul căreia asiaticii reușeau calificarea în sferturile de finală, în timp ce Italia era trimisă acasă. „Au câștigat! Pentru numele lui Dumnezeu, au câștigat! Ce se întâmplă aici? E fantastic”, a exclamat, la final, comentatorul englez.

  • World Cup 2026 va avea loc în perioada 11 iunie – 19 iulie şi va fi transmis exclusiv în Universul Antena.
Italia - Coreea de Nord 2
„Pentru numele lui Dumnezeu, au câștigat!” Trauma din 1966, prima mare înfrângere a Italiei la Cupa Mondială

„O traumă, o pată de neșters!”

Rușine!”, a titrat pe prima pagină publicația Corriere dello Sport, a doua zi după meci. De altfel, toată presa din Italia a vorbit despre o umilință fără margini, un dezastru național. Vinovat principal a fost scos selecționerul Edmondo Fabbri, ale cărui decizii au fost contestate. Mai cu seamă selecția sa și, punctual, introducerea pe teren a lui Giacomo Bulgarelli, care avea probleme fizice înaintea meciului cu Coreea de Nord.

La întoarcerea acasă, pe 24 iulie 1966, delegația italiană a fost așteptată de suporteri furioși, care au aruncat înspre jucători cu roșii și ouă. „O traumă, o pată de neșters”, povestea, cu amărăciune, apărătorul Francesco Janich despre meciul cu Coreea de Nord, potrivit Storie di Calcio.

Reclamă

Mitul schimbărilor de la pauză: „În spatele porții, era națiunea noastră!”

Eșecul a lăsat răni adânci în fotbalul italian. Pentru a justifica acel eșec și a explica pe undeva energia debordantă a asiaticilor, unii jurnaliști italieni au răspândit mitul că cei din Coreea de Nord ar fi schimbat, la pauză, toți cei 11 jucători! Argumentul lor a fost că „oricum, toți nord-coreenii arătau la fel”, deci nimeni nu s-ar fi prins de ilegalitate.

Evident, nimic adevărat la mijloc. Imaginile și rapoartele arbitrilor nu pomenesc despre așa ceva. De fapt, cei 11 jucători nord-coreeni au jucat pentru țara lor. „În spatele meu, poarta era mică. Dar în spatele acelei porți se afla națiunea noastră. Știam că, dacă aș fi primit gol, reputația Coreei de Nord ar fi avut de suferit si-am fi eșuat cu toții în sarcina care ne-a fost încredințată de Marele Lider (n.r. – Kim Il Sung)”, a explicat portarul Ri Chan Myong, în documentarul The Game of Their Lives, realizat în 2002.

Coreea de Nord și un alt meci fantastic, cu Portugalia

Coreea de Nord a mers în sferturi, unde a jucat un alt meci de poveste, cu Portugalia. De această dată, deznodământul nu a mai fost pozitiv. Deși au condus cu 3-0 după 25 de minute, nord-coreenii au pierdut, incredibil, cu 3-5, patru dintre golurile europenilor purtând semnătura marelui Eusébio.

Cât despre Italia, Squadra s-a regrupat, cum doar ea știa s-o facă. Patru ani mai târziu, italienii au jucat finala Cupei Mondiale, în Mexic, pierzând în fața Braziliei. În 1974, italienii n-au ieșit din grupe, dar la următorul turneu au prins semifinalele, pentru ca apoi, în 1982, la Mondialul spaniol, să câștige trofeul.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Cine va câştiga titlul în Premier League, în acest sezon?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Observator
Litoralul, înainte de minivacanţa de 1 Mai. Turiştii, întâmpinaţi de ruine, graffiti și clădiri abandonate
Fanatik.ro
Ce a făcut DIICOT după ce ”româncele lui Epstein” au primit zeci de mii de dolari de la prădătorul american. Ce spune Alex Florența
17:12

17:11

17:08

16:58

16:43

16:41

Vezi toate știrile
Citește și
Cele mai citite
