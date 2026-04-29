„Pentru numele lui Dumnezeu, au câștigat!” Trauma din 1966, prima mare înfrângere a Italiei la Cupa Mondială

Învinsă de Bosnia, după loviturile de departajare, Italia a ratat din nou calificarea la Cupa Mondială, a treia oară la rând. Un veritabil coșmar pentru Squadra, de patru ori campioană mondială și una dintre echipele reprezentative din istoria celei mai importante competiții a planetei.

De-a lungul istoriei, grandioasa Italie a mai trecut prin suferințe grele. Prima ei mare înfrângere la Cupa Mondială s-a consumat în 1966, la ediția din Anglia. Mai exact, pe 19 iulie 1966, pe stadionul Ayresome Park, din Middlesbrough.

Italia și aparent o simplă formalitate cu Coreea de Nord

Squadra Azzurra a întâlnit atunci Coreea de Nord, în ultima etapă a grupei a patra. Evident, italienii plecau ca mari favoriți, mai ales că le era de ajuns și un egal pentru a se califica mai departe. Nord-coreenii, o echipă necunoscută în fotbalul mare, adunaseră un singur punct după două meciuri: pierduseră clar cu Uniunea Sovietică (0-3) și remizaseră cu Chile (1-1).

Mai mult, jucătorii din Coreea de Nord au întâmpinat și probleme birocratice în insulă. Cetățenii nord-coreeni aveau interdicție să intre în Anglia, așa că nu mult a lipsit ca echipa din estul Asiei să nu ajungă la turneu. A fost primită totuși, într-un târziu, dar doar după intervenția FIFA.

„Pentru numele lui Dumnezeu, au câștigat!”

Meciul de la Middlesbrough a pornit cu două șanse ale italienilor, ambele nefructificate, apoi au apărut problemele pentru europeni. Timorați, jucătorii Italiei au făcut pasul înapoi, copleșiți de energia și presingul Coreei de Nord. În minutul 30, a mai venit un necaz. Căpitanul Giacomo Bulgarelli s-a accidentat și a trebuit să iasă de pe teren. Cum în acele vremuri nu se făceau schimbări, Squadra a continuat jocul în zece oameni.