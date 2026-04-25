Philadelphia: Oraşul în care s-a născut democraţia americană, în centrul atenţiei la World Cup 2026

În 1776, în Sala Independenţei din Philadelphia, s-a semnat Declaraţia de Independenţă. Câţiva ani mai târziu, în 1787, a apărut prima Constituţie a Statelor Unite ale Americii. Oraşul în care s-a născut democraţia americană va organiza şase meciuri la World Cup 2026. Oraşul lui Rocky Balboa va fi şi gazda unui meci pe 4 iulie, de ziua Statelor Unite.

În Philadelphia, fanii care călătoresc pentru meciurile de la World Cup 2026 au ocazia de a vizita mai multe muzee, galerii de artă şi alte atracţii importante ale oraşului. De asemenea, ei se pot delecta şi cu preparate speciale ale oraşului poreclit “City of Brotherly Love”.