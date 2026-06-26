Probleme pentru Thomas Tuchel! Titularul naționalei Angliei s-a accidentat și va absenta în șaisprezecimi

Anglia înfruntă Panama în ultimul meci din faza grupelor la Campionatul Mondial, iar selecționata antrenată de Thomas Tuchel are nevoie doar de o remiză pentru a fi sigură de prezența în șaisprezecimi.

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Din păcate, unul dintre titularii tehnicianului german s-a accidentat destul de serios și va absenta la următoarele două partide de la acest turneu final.

Thomas Tuchel, fără un titular la meciul cu Panama

Thomas Tuchel are probleme de efectiv înaintea confruntării cu Panama, dar tehnicianul naționalei Angliei se îngrijorează mai mult pentru meciul din faza șaisprezecimilor.

Reece James a suferit o accidentare musculară, iar presa din Marea Britanie precizează că acesta va absenta de la următoarele două jocuri. Pentru că disputa cu Panama este mai mult o formalitate, îngrijorarea reală este pentru partida din fazele eliminatorii.

Dacă se respectă calculul hârtiei, Anglia ar urma să joace cu Ecuador. James ar putea fi disponibil abia în faza optimilor de finală, dacă recuperarea va decurge conform planului.