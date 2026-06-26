„Blat la Mondial”. Meciul care a ridicat suspiciuni uriașe: „Au semnat Pactul și sunt fericite”

Spaniolii s-au convins, după ce Australia și Paraguay au remizat, scor 1-1, și ambele s-au calificat în șaisprezecimile Campionatului Mondial. Aceștia sunt convinși că cele două naționale au ajuns la un acord, înaintea meciului.

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Cu un rezultat de egalitate, încă de dinaintea partidei era clar faptul că ambele echipe se calificau în fazele eliminatorii ale turneului final. Australia a încheiat grupa pe locul doi, iar Paraguay pe trei.

Meciul care a ridicat suspiciuni uriașe: Paraguay – Australia 0-0

Partida disputată la Santa Clara a intrat în istorie ca fiind una cu cel mai mic procentaj de goluri așteptate, doar 0,83. Conform celor de la Opta, la acest capitol, pe primul loc se clasează duelul dintre Argentina și Mexic, din 2022, care a avut un xG de doar 0,59.

„Blat la Cupa Mondială. Un egal în urma căruia și Paraguay, care a terminat pe trei, și Australia, care se clasează pe doi, sunt fericite”, au notat cei de la as.com, după Paraguay – Australia 0-0.

Și cei de la marca.com, cât și mundodeportivo.com, au ajuns la o astfel de concluzie, fiind convinși că a existat o înțelegere între Australia și Paraguay, înaintea meciului.