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„Blat la Mondial”. Meciul care a ridicat suspiciuni uriașe: „Au semnat Pactul și sunt fericite”

Viviana Moraru Publicat: 26 iunie 2026, 10:19

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Blat la Mondial”. Meciul care a ridicat suspiciuni uriașe: Au semnat Pactul și sunt fericite”

Tony Popovic și Gustavo Alfaro, în Australia - Paraguay/ Profimedia

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Spaniolii s-au convins, după ce Australia și Paraguay au remizat, scor 1-1, și ambele s-au calificat în șaisprezecimile Campionatului Mondial. Aceștia sunt convinși că cele două naționale au ajuns la un acord, înaintea meciului.

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Cu un rezultat de egalitate, încă de dinaintea partidei era clar faptul că ambele echipe se calificau în fazele eliminatorii ale turneului final. Australia a încheiat grupa pe locul doi, iar Paraguay pe trei.

Meciul care a ridicat suspiciuni uriașe: Paraguay – Australia 0-0

Partida disputată la Santa Clara a intrat în istorie ca fiind una cu cel mai mic procentaj de goluri așteptate, doar 0,83. Conform celor de la Opta, la acest capitol, pe primul loc se clasează duelul dintre Argentina și Mexic, din 2022, care a avut un xG de doar 0,59.

Blat la Cupa Mondială. Un egal în urma căruia și Paraguay, care a terminat pe trei, și Australia, care se clasează pe doi, sunt fericite”, au notat cei de la as.com, după Paraguay – Australia 0-0.

Și cei de la marca.com, cât și mundodeportivo.com, au ajuns la o astfel de concluzie, fiind convinși că a existat o înțelegere între Australia și Paraguay, înaintea meciului.

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Paraguay și Australia au semnat Pactul de la Santa Clara. Nu putem spune că era sigur, dar a fost previzibil că asta se va întâmpla. Paraguay și Australia s-au mulțumit cu egalul”, au notat cei de la marca.com.

Pact de neagresiune între Paraguay și Australia și ambele sunt fericite”, a transmis și mundodeportivo.com.

Statisticile de la final arată că nicio națională nu a amenințat serios poarta adversă, pe parcursul partidei. În privința marilor ocazii de gol avute, în dreptul ambelor echipe este zero.

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