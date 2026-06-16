Și-a anunțat plecarea imediat după Cupa Mondială, deși echipa sa e una dintre marile favorite

Sosit pe banca naționalei Portugaliei la începutul anului 2023, Roberto Martinez și-ar fi decis deja viitorul, asta deși selecționata lusitană nici nu a apucat măcar să debuteze la Campionatul Mondial, transmis exclusiv în Universul Antena.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Un celebru jurnalist a precizat faptul că tehnicianul în vârstă de 52 de ani nu va continua pe banca Portugaliei, indiferent de deznodământul turneului final care se află în plină desfășurare.

Roberto Martinez va pleca de la naționala Portugaliei

Selecționer al Portugaliei de trei ani și jumătate, Roberto Martinez și-a decis deja viitorul cu mult înainte ca selecționata lusitană să debuteze la Campionatul Mondial din această vară.

Jurnalistul Alex Crook a precizat că tehnicianul a anunțat deja Federația din Portugalia că nu va continua pe banca naționalei, indiferent de ce se va întâmpla la acest turneu final.

Mai mult decât atât, sursa citată menționează că antrenorul are deja în plan să revină în Premier League, acolo unde le-a antrenat în trecut pe Swansea, Wigan și Everton.