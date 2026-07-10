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Spania a încasat primul gol de la acest Campionat Mondial! Cât a ținut Unai Simon poarta intactă

Daniel Işvanca Publicat: 10 iulie 2026, 22:50

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Spania a încasat primul gol de la acest Campionat Mondial! Cât a ținut Unai Simon poarta intactă

Charles De Ketelaere și Kevin De Bruyne / Profimedia

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Spania și Belgia luptă pentru un loc în careul de ași al acestui Campionat Mondial, iar prima repriză ne-a demonstrat că partida este una ofertantă.

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Cu Pedri lăsat pe bancă, selecționata antrenată de Luis de la Fuente a dat prima lovitură prin Fabian Ruiz, care a speculat o respingere greșită a lui Courtois. Imediat, „dracii roșii” au dat replica.

Spania, primul gol primit la acest Campionat Mondial

Spania venea după o serie incredibilă la Campionatul Mondial de meciuri fără gol primit, dar borna impresionantă a ”Furiei Roja” s-a oprit la partida contra Belgiei.

În disputa din sferturile acestui turneu final, ibericii au încasat și primul gol din competiție. În minutul 41, De Ketelaere a restabilit egalitatea, fiind servit de Castagne.

Recordul fabulos al portarului Unai Simon s-a oprit la 649 de minute, o performanță care pare greu de egalat pe cea mai importantă scenă a fotbalului.

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