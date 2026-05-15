Cristiano Bergodi a comentat delegarea lui Marcel Bîrsan la Craiova – U Cluj: „Important e să nu se facă greșeli”

Universitatea Craiova – U Cluj se va juca cu titlul pe masă și cu casa închisă în Bănie, iar presiunea este una destul de mare pe umerii ambelor echipe.

Oficialii olteni au cerut control antidoping înaintea confruntării de pe ”Oblemenco”, în timp ce ardelenii au contestat delegarea lui Marcel Bîrsan la centrul acestei dispute.

Cristiano Bergodi: „VAR a devenit ceva foarte important”

Cristiano Bergodi este în gardă după ce a pierdut finala Cupei în fața Universității Craiova, iar tehnicianul celor de la ”U” a comentat delegarea lui Marcel Bîrsan la disputa din campionat.

„Eu sper ca arbitrajul să fie OK, cred că va fi unul dintre cei mai buni ‘centrali’ din România. Este important și la VAR să fie persoana potrivită pentru un astfel de meci. VAR a devenit ceva foarte important.

Nu mai e important doar ca arbitrul de pe teren să fie atent, la ce viteză este pe gazon. Va fi Marcel Bîrsan la meci? Eu l-am considerat întotdeauna un arbitru bun.