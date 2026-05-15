“Nu are ce căuta!” Marius Şumudică a primit interzis la FCSB: “La cât de mult ne-a înjurat”

Marius Şumudică este în continuare fără angajament, în timp ce FCSB nu şi-a găsit încă antrenor. Echipa lui Gigi Becali este antrenată în acest moment de Lucian Filip şi Alin Stoica. Cu toate acestea, FCSB nu se poate baza pe cei doi interimari mai mult de 30 de zile, iar conducerea trebuie să găsească repede un înlocuitor pentru Mirel Rădoi cu acte în regulă.
În toată această perioadă, după plecarea fostului selecţioner de pe banca FCSB-ului, s-au vehiculat mai multe nume, printre care şi cel al lui Marius Şumudică, fost jucător şi antrenor la Rapid. De-a lungul anilor, Marius Şumudică nu s-a ferit să intre în contre cu reprezentanţii roş-albaştrilor.
Dorin Goian nu vrea să audă de Marius Şumudică la FCSB: “Nu are ce căuta acolo”
Tocmai din acest motiv, Dorin Goian, fost jucător la echipa lui Gigi Becali, nu crede că Marius Şumudică ar trebuie să antreneze vreodată la FCSB:
“Nu ar fi prima dată când un antrenor care a avut performanțe ca jucător să antreneze o rivală. Dar nu cred că este cazul lui Marius Șumudică. Personal, nici eu nu văd ca o variantă.
Nu are ce căuta acolo! La cât de mult ne-a înjurat toți anii aceștia, la cât a înjurat Steaua sau FCSB, chiar nu. Asta este părerea mea și nu văd această variantă ca fiind una bună”, a declarat Dorin Goian, potrivit digisport.ro.
- FC Argeș – Rapid LIVE TEXT (20:30). Ultima șansă la Europa pentru giuleșteni. Echipele de start
- Cristiano Bergodi a comentat delegarea lui Marcel Bîrsan la Craiova – U Cluj: „Important e să nu se facă greșeli”
- Gică Popescu a venit cu replica, după ce a fost atacat de ultraşii Farului: “Am renunţat la salariul de preşedinte”
- Adrian Mihalcea și-a decis viitorul! Anunțul așteptat de fanii UTA: „Nu vorbim de garanții”
- Conducerea U Cluj a reacționat după controlul antidoping cerut de Universitatea Craiova