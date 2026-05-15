Gică Popescu a venit cu replica, după ce a fost atacat de ultraşii Farului: “Am renunţat la salariul de preşedinte”

– Echipa feminină a câştigat 3 titluri de campioană a României

– A fost finalizat şi dat în folosinţă hotelul din cadrul bazei sportive (o investiţie de 12 milioane de euro);

– Au fost construite 3 terenuri de antrenament şi s-au început lucrările pentru alte 2 terenuri;

– Am obţinut fonduri europene din care să fie construite sisteme de energie regenerabilă de 300 KW;

– În 6 din cei 7 ani de când sunt preşedinte, Farul a fost pe profit, un lucru extrem de rar în fotbalul românesc.

Multe puncte din lista de mai sus au fost din iniţiativa personală, capitol la care intră şi un proiect foarte drag tuturor constănţenilor: construirea noului stadion. Acum 7 ani, am fost cel care a pus pe masă autorităţilor locale propunerea de proiect şi cel care a făcut toate demersurile pentru ca el să prindă contur, lucrările urmând să înceapă chiar în această vară.

Iar referitor la numirea lui Flavius Stoican, cred că anumite lucruri trebuie cunoscute înainte de a judeca.

“Singurul antrenor care a acceptat această misiune delicată a fost Flavius Stoican”

Ianis Zicu a renunţat să mai antreneze Farul în Vinerea Mare, fără să existe o discuţie prealabilă cu conducerea clubului. Ne-am aflat, în mijlocul unei perioade de sărbători, în situaţia de a găsi în mai puţin de 24 de ore un antrenor care să accepte şi să îşi asume responsabilitatea ultimelor 5 etape, într-un moment foarte dificil pentru echipă. Singurul antrenor care a acceptat această misiune delicată a fost Flavius Stoican.

Şi încă un detaliu fără importanţă pentru contestatari, dar important pentru cine înţelege cu adevărat managementul unui club: acum 6 luni am renunţat la salariul meu de preşedinte până în momentul în care situaţia financiară va reveni la nivelul anilor anteriori.

Nu am fugit niciodată de responsabilitate şi nu mă voi ascunde nici acum, când este cel mai uşor să arunci cu vorbe din tribună sau de la tastatură. În fotbal, fiecare are dreptul la opinie, dar ea ar trebui să conteze atunci când este informată şi justificată, nu doar aruncată de dragul de a înjura jucătorii sau conducătorul clubului.

Am fost lângă Farul când era campioană, sunt lângă Farul când se luptă pentru evitarea retrogradării şi voi fi aici atâta timp cât voi simţi că pot ajuta clubul al cărui proiect îl cunosc încă dinainte să se înfiinţeze.

Cu respect, preşedinte Farul Constanţa, Gheorghe Popescu”, a fost mesajul transmis de fostul internaţional român.