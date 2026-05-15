Montreal Canadiens – Buffalo Sabres 6-3. Habs, la o victorie de calificarea în finala Conferinţei de Est, după un meci nebun

Montreal Canadiens a câştigat meciul 5 în faţa lui Buffalo Sabres, scor 6-3, LIVE în AntenaPLAY, iar echipa lui Martin St. Louis este la un singur succes distanţă de calificarea în finala Conferinţei de Est a play-off-ului Cupei Stanley. Meciul 6 va avea loc în Bell Centre, arena lui Montreal Canadiens.

Meciul de la KeyBank Center a avut parte de un început incendiar. Cinci goluri s-au marcat în primele 10 minute şi 15 secunde.

Montreal Canadiens – Buffalo Sabres 6-3

Buffalo a deschis scorul prin Jason Zucker, după două minute de joc. Cole Caufield a restabilit egalitatea patru minute şi jumătate mai târziu, dar Josh Doan a readus-o în avantaj pe Montreal un minut mai târziu. Habs au venit imediat cu replica, iar la 9 secunde distanţă, Alexandre Texier egalat pentru a doua oară. Scorul primei reprize a fost stabilit de Konsta Helenius după 10 minute şi 15 secunde de joc.

Golul finlandezului a fost şi ultimul marcat de Sabres în acest meci. După 8 minute din repriza secundă, Josh Andreson a egalat pentru a treia oară, după care Jake Evans a adus-o în avantaj pe Montreal pentru prima oară.

A urmat apoi primul powerplay al lui Montreal din acest meci, iar căpitanul Nick Suzuki a înscris din pasa lui Slafkovsky. Tot în urma unui powerplay a înscris şi Ivan Demidov, cel care a înscris după trei minute şi jumătate din repriza a treia. Rusul l-a învins atunci pe Alex Lyon, portarul care l-a înlocuit după două reprize pe finlandezul Ukko-Pekka Luukkonen.